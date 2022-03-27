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Политика
27 марта 2022  18:22

Следующий очный раунд переговоров России и Украины состоится 29-30 марта

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Следующий очный раунд российско-украинских переговоров состоится 29-30 марта. Об этом глава российской делегации, помощник Президента РФ Владимир Мединский написал в телеграм-канале. 

Он отметил, что сегодня состоялся очередной раунд переговоров по видео-конференц-связи. 

«В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — сказал Мединский.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.

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