Следующий очный раунд переговоров России и Украины состоится 29-30 марта

Следующий очный раунд российско-украинских переговоров состоится 29-30 марта. Об этом глава российской делегации, помощник Президента РФ Владимир Мединский написал в телеграм-канале.

Он отметил, что сегодня состоялся очередной раунд переговоров по видео-конференц-связи.

«В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — сказал Мединский.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.