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Вспышку бруцеллеза в Татарстане Марат Зяббаров назвал настоящей трагедией
Вспышку бруцеллеза в Атнинском районе Татарстана глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров назвал «настоящей трагедией». Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров заявил на 50-м заседании Госсовета РТ VI созыва.
«На сегодня более 5 тыс. голов, практически уже все поголовье, ликвидировали. Сейчас будем этот комплекс (хозяйство „Тукаевский” — прим. Т-и) с точки зрения ветеринарной безопасности приводить в порядок и к весне подготовим к завозу нового поголовья», — сказал докладчик.
По словам Зяббарова, на данный момент ведется работа с ветеринарным управлением республики и Россельхознадзором по биологической безопасности животноводческих объектов.
«Ежеквартально рассматриваем каждый из этих объектов, выясняем, какие проблемы у них существуют. С точки зрения содержания крупного рогатого скота вопросов много. Каждое предприятие знает свои проблемы — у кого-то заборов нет, у кого-то дезбарьеров. Эти вещи затратные, но всё это надо приводить в порядок», — подчеркнул он.
Министр заверил, что и в течение следующего года животноводческим объектам в части биологической безопасности будет уделяться повышенное внимание.
В этом году случаи бруцеллеза были выявлены в хозяйствах Новошешминского и Атнинского районов Татарстана, скот пришлось отправить на убой. Это заболевание не регистрировалось на территории республики с 1995 года. В связи с этим Минсельхозпрод потребовал от хозяйств перейти на закрытый режим работы.
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