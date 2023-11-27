В Атнинском районе Татарстана из-за бруцеллеза планируют уничтожить 5 тыс. голов скота

В Балтасях на экстренном совещании обсудили опасное инфекционное заболевание, зарегистрированном в Татарстане, — бруцеллезе. Обсуждались меры предосторожности, были отданы соответствующие указания, пишет газета Балтасинского района «Хезмәт».

По данным пресс-службы Атнинского района, в обществе «Тукаевский» среди животных обнаружен очаг бруцеллеза. На данный момент вынесено решение об уничтожении более 5 тыс. голов скота. Как отмечают специалисты, животных без симптомов болезни забивают на месте, а животных с признаками бруцеллеза сжигают.

В хозяйстве «Тукаевский» суточный надой достигал 60 тонн. Здесь использовались передовые технологии, работала мегаферма. Сейчас животноводческое направление этого хозяйства оказалось на грани банкротства.

Бруцеллез — заболевание, поражающее всех домашних животных, за исключением птиц, и человека. Передается воздушно-капельным путем, через животный корм, человек может заразиться через мясо и молоко зараженных животных. Вместе с тем оно не передается от человека к человеку.

«Ни в коем случае не покупать животных у продавцов из других местностей. Мясо и молочные продукты использовать только после варки или кипячения более чем при 100 градусах. При такой температуре инфекция погибает», — рассказал главный ветеринарный врач Атнинского района Алмаз Исрафилов.

По словам специалиста, у людей бруцеллез вызывает высокую температуру тела, сильную слабость, боль в суставах.