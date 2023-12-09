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Минсельхозпрод Татарстана: Хозяйства должны перейти в закрытый режим из-за бруцеллеза
Хозяйства Татарстана из-за угрозы распространения бруцеллеза крупного рогатого скота должны перейти в закрытый режим работы. Об этом на совещании в Доме Правительства республики заявил вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в нем принял и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.
По словам докладчика, всего по России выявлено 279 случаев бруцеллеза. В связи с этим разводящие крупный рогатый скот хозяйства должны организовать санпропуск для персонала и посетителей, дезинфекционные барьеры для обработки транспорта, полное ограждение территорий по периметру, пояснил министр.
В 2023 году случаи бруцеллеза были выявлены в хозяйствах Новошешминского и Атнинского районов Татарстана, скот пришлось отправить на убой. Это заболевание не регистрировалось на территории республики с 1995 года.
Бруцеллез — заболевание, поражающее все виды домашних животных и человека. Передается воздушно-капельным путем, через животный корм, человек может заразиться через мясо и молоко зараженных животных. Вместе с тем возбудители болезни — бруцеллы не передается от человека к человеку.
У людей бруцеллез вызывает множественное поражение органов и систем организма. Среди симптомов присутствуют высокая температура тела, сильная слабость и боль в суставах.
Подробнее о борьбе с болезнями домашних животных читайте в материале «Татар-информа» Бруцеллез и птичий грипп: кто и откуда ввозит опасные вирусы в Татарстан.
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