Хозяйству Татарстана не будут возмещать ущерб в 60 млн рублей из-за вспышки бруцеллеза

Прямой ущерб, понесенный хозяйством Новошешминского района Татарстана, где был обнаружен бруцеллез крупного рогатого скота, составил около 60 млн рублей. При этом компенсировать ущерб фермеру не будут. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на брифинге в Доме Правительства республики.

«Возмещения ущерба не будет, так как бруцеллез не входит в перечень особо опасных заболеваний животных. Всего там имелось 770 голов. На сегодня поголовье сдано на убой. Проводится дезинфекция и чистка помещений. В ближайшее время очаг будет закрыт», — рассказал спикер.

Очаг опасного заболевания был выявлен в крестьянско-фермерском хозяйстве «Скоков Н. А.» Новошешминского района. Бруцеллеза крупного рогатого скота в республике не было с 1995 года, заметил Хисамутдинов.

«Это однозначно несанкционированный завоз крупного рогатого скота, другого источника быть не может. Есть соседние регионы, неблагополучные по этому заболеванию. Явно был завоз без сопроводительных документов. Сейчас идет расследование, правоохранительные органы этим вопросом занимаются», — подчеркнул он.

Согласно инструкции, больных животных отправили в Дагестан, поскольку там есть специализированный мясокомбинат. «Здоровое поголовье всё равно должно реализоваться. Они реализовались в Татарстане — это Джалильский мясокомбинат Сармановского района», — уточнил начальник Главного управления ветеринарии.

Он заверил, что после термической обработки мясо зараженных животных становится неопасным для человека.