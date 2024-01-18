Вспышка коклюша и самая низкая смертность с развала СССР: санврачи об угрозах 2023-го

Одним из главных событий ушедшего 2023 года на колегии Роспотребнадзора назвали официальное завершение пандемии коронавируса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ковида и ОРВИ меньше, но больше кори и коклюша

Одним из главных событий ушедшего 2023 года на коллегии Роспотребнадзора назвали официальное завершение пандемии коронавируса. Однако санитарные врачи отмечают, что, покинув нас, вирус оставил тяжелый след на здоровье татарстанцев.

«Отголоски пандемии коронавирусной инфекции мы будем ощущать еще долго, поскольку она нанесла колоссальный ущерб нашему иммунитету. От этого мы фиксируем рост заболеваемости по 26 инфекциям и превышение среднемноголетнего уровня по 25 нозологическим формам», – сообщила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Рост заболеваемости корью и коклюшем, о котором очень много говорят в последнее время, Марина Патяшина связала с цикличностью, которую, стоит сказать справедливости ради, наблюдали во всей стране.

По словам Марины Патяшиной, распространение кори, коклюша и геморрагической лихорадки с почечным синдромом – это особенности прошлого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Количество заболевших инфекционными заболеваниями в 2023 году снизилось на 20%, однако если мы посмотрим на количество заболевших без острых респираторных вирусных заболеваний, на грипп и коронавирус, то заболеваемость выросла на 11%», – объяснила главный санитарный врач.

По словам Марины Патяшиной, распространение кори, коклюша и геморрагической лихорадки с почечным синдромом – это особенности прошлого года. К примеру, заболеваемость ГЛПС увеличилась на 16%.

«Заболеваемость коклюшем в десять раз превысила среднемноголетний уровень, почти каждый второй заболевший – это школьник от 7 до 14 лет», – добавила она.

В Татарстане от коклюша ревакцинировали более 30 тысяч школьников, несмотря на то что этой прививки в национальном календаре нет. Эту работу продолжат и в наступившем году – будут прививать школьников за счет республиканского бюджета.

За осень от гриппа привили 47% татарстанцев – это порядка 1,8 млн жителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гриппа больше почти в пять раз

Патяшина отметила, что грипп уже второй сезон возвращает себе лидирующие позиции, которые он утратил за время пандемии. С прошлого года всех заболевших обследуют на грипп, количество тестирований увеличилось в 24 раза.

«Но несмотря на значительный рост случаев гриппа – в четыре с половиной раза, на его долю в структуре ОРВИ приходится только 19%. В этом вина коронавируса, ведь он уже стал нашим постоянным сезонным спутником, заняв свою нишу в группе острых респираторных вирусных инфекций», – отметила Марина Патяшина.

За осень от гриппа привили 47% татарстанцев – это порядка 1,8 млн жителей.

В прошлом году в Татарстане зарегистрировано 14 групповых очагов разных инфекций Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Впервые за много лет в РТ фиксировали групповые очаги бруцеллеза

В прошлом году в Татарстане зарегистрировано 14 групповых очагов разных инфекций – заболевших было 128 человек. По словам Марины Патяшиной, это в два раза меньше, чем в 2022 году.

Большинство очагов возникло из-за употребления в пищу некачественной еды, вследствие того, что на кухне того или иного заведения работали больные сотрудники, которые не соблюдали санитарные требования и правила личной гигиены.

«Кроме уже привычных нам очагов, связанных с питанием или детскими коллективами, мы впервые за много лет зарегистрировали групповые очаги инфекции, общей для человека и животных. Так, зарегистрировано 12 случаев острого бруцеллеза среди людей, связанных с их профессиональной деятельностью. Профессиональному заражению способствовали нарушения требований санитарных правил, отсутствие обследований сотрудников, средств индивидуальной защиты, бытовых условий и правил личной гигиены», – рассказала руководитель.

Сотрудники Роспотребнадзора РТ проверяли содержание в продуктах незаявленных нитратов и пестицидов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изъяли 47 тонн опасных продуктов

За прошлый год проверили 81 тысячу проб пищевой продукции в лабораториях, не соответствовали нормам по микробиологическим показателям 3,4% из них.

«Чаще всего мы обнаруживали микроорганизмы в плодоовощной продукции, кулинарных изделиях, в том числе изделиях цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговые сети. А также в мясной и молочной продукции», – отметила главный санитарный врач.

Также сотрудники Роспотребнадзора РТ проверяли содержание в продуктах незаявленных нитратов и пестицидов.

«В 23 пробах обнаружили незаявленные пестициды, не прошедшие процедуру государственной регистрации на территории России и для которых не установлены гигиенические нормативы. Это значит, что такая продукция реализовываться не может. В 52% случаях пестициды нашли в импортной продукции», – отметила руководитель санитарного ведомства.

Марина Патяшина рассказала, что незаявленные пестициды также обнаружили в китайском чае, турецких грушах, лимонах, перце, российских томатах и свекле, которые продавали в крупных торговых сетях.

Ведомство направило производителям, продавцам и импортерам этих продуктов требование по их изъятию из оборота.

«Всего из оборота некачественной и опасной пищевой продукции и продовольственного сырья было изъято более 47 тонн, это в два раза больше, чем в 2022 году», – подчеркнула Марина Патяшина.

Было выявлено 14 случаев фальсификации молочной продукции с жирами немолочного происхождения, девять фактов из них по ввозимой в Татарстан продукции.

«Кроме того, мы получили информацию о 36 фактах обнаружения фальсифицированных сливочного масла и сыра с маркировкой татарстанских производителей, среди них три действующих предприятия республики и пять предприятий-призраков», – добавила глава санитарного ведомства.

Альмир Абашев: «Мы впервые в постсоветском пространстве после 1991 года достигли самого низкого показателя смертности среди населения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Смертность самая низкая с момента развала СССР

Главный санитарный врач подчеркнула, что наиболее тесно Роспотребнадзор работает именно с Минздравом. По словам же первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева, в Татарстане удалось снизить смертность населения и установить новый рекорд.

Смертность, к слову, измеряется в промилле (‰) – количество смертей на тысячу жителей республики в год.

«Мы впервые в постсоветском пространстве после 1991 года достигли самого низкого показателя смертности среди населения. Он составил 10,7 промилле», – отметил замминистра.

Он напомнил, что прошлый лучший результат был в доковидном 2019 году, он составлял 11 промилле. Ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличилась до 75,38 года.

Совместно ведомства работают и над вакцинацией населения, проводят промышленную диспансеризацию, следят за здоровьем людей, работающих на вредном производстве.

Лейла Фазлеева: «Впереди у нас 2024-й – год, в котором есть международные события. А мы привыкли, что у Республики Татарстан незыблемый авторитет в части проведения международных мероприятий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, выступая на коллегии, поблагодарила сотрудников ведомства за плодотворную работу в 2023 году. Подчеркнула, что предприятия и муниципальные районы, которые были отмечены в докладе Марины Патяшиной как отстающие, должны отчитаться о том, как будут улучшать показатели. А также попросила Минздрав и Роспотребнадзор проследить за поставкой необходимого числа вакцин для детей и взрослых.

В 2024 году в Татарстане пройдет несколько крупных мероприятий – санитарную безопасность на них будут обеспечивать сотрудники Роспотребнадзора республики.

«Впереди у нас 2024-й – год, в котором есть международные события. А мы привыкли, что у Республики Татарстан незыблемый авторитет в части проведения международных мероприятий как по форме, так и по содержанию. И обеспечение безопасности является приоритетом при организации данных мероприятий, и когда мы говорим о безопасности, мы имеем в виду и безопасность среды, организации питания. В связи с этим, уважаемые коллеги, все тонкие моменты, которые требуют вашего пристального внимания на территориях, я прошу для себя зафиксировать. И в этой работе двигаться вперед к реализации этих мероприятий на высоком организационном и качественном уровне», – заключила вице-премьер Татарстана.