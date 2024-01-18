Главный санитарный врач: Из-за коронавируса в РТ выросла заболеваемость по 26 инфекциям

В этом году официально завершилась пандемия коронавируса, однако санитарные врачи видят как этот вирус повлиял на здоровье татарстанцев. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«Отголоски пандемии мы будем ощущать еще долго, поскольку она нанесла колоссальный ущерб нашему иммунитету. От этого рост заболеваемости по 26 инфекциям и превышение среднемноголетнего уровня по 25 нозологическим формам», – подчеркнула главный санитарный врач.

Самыми громкими были случаи заболевания корью и коклюшем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РТ заболеваемость инфекциями за 2023 год снизилась на 20%.