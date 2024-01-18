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В 2023-м Роспотребнадзор изъял из оборота в РТ некачественных продуктов в два раза больше
За прошлый год проверили 81 тысячу проб пищевой продукции в лабораториях, не соответствовали по микро-биологическим показателям из них 34%. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.
«Чаще всего мы обнаруживали микроорганизмы в плодоовощной продукции, кулинарных изделиях, в том числе изделиях цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговые сети. А также в мясной и молочной продукции», – отметила главный санитарный врач.
Также Роспотребнадзор РТ проверял содержание в продуктах незаявленных нитратов и пестицидов.
«В 23 пробах обнаружили незаявленные пестициды, непрошедшие процедуру государственной регистрации на территории России, и для которых не установлены гигиенический нормативы. Это значит, что такая продукция реализовываться не может. В 52% случаях пестициды нашли в импортной продукции», – отметила руководитель ведомства.
Марина Патяшина рассказала, что незаявленные пестициды также обнаружили в китайском чае, турецких грушах, лимонах, перце, российских томатах и свекле, которые продавали в крупных торговых сетях.
Ведомство направило производителям, продавцам и импортерам этих продуктов требование по их изъятию из оборота.
«Всего было изъято из оборота некачественной и опасной пищевой продукции и продовольственного сырья по объему более 47 тонн, это в два раза больше, чем в 2022 году», – подчеркнула Марина Патяшина.
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