В 2023-м Роспотребнадзор изъял из оборота в РТ некачественных продуктов в два раза больше

За прошлый год проверили 81 тысячу проб пищевой продукции в лабораториях, не соответствовали по микро-биологическим показателям из них 34%. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«Чаще всего мы обнаруживали микроорганизмы в плодоовощной продукции, кулинарных изделиях, в том числе изделиях цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговые сети. А также в мясной и молочной продукции», – отметила главный санитарный врач.

Также Роспотребнадзор РТ проверял содержание в продуктах незаявленных нитратов и пестицидов.

«В 23 пробах обнаружили незаявленные пестициды, непрошедшие процедуру государственной регистрации на территории России, и для которых не установлены гигиенический нормативы. Это значит, что такая продукция реализовываться не может. В 52% случаях пестициды нашли в импортной продукции», – отметила руководитель ведомства.

Марина Патяшина рассказала, что незаявленные пестициды также обнаружили в китайском чае, турецких грушах, лимонах, перце, российских томатах и свекле, которые продавали в крупных торговых сетях.

Ведомство направило производителям, продавцам и импортерам этих продуктов требование по их изъятию из оборота.

«Всего было изъято из оборота некачественной и опасной пищевой продукции и продовольственного сырья по объему более 47 тонн, это в два раза больше, чем в 2022 году», – подчеркнула Марина Патяшина.