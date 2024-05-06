Песков: Ядерные учения проводятся на фоне заявлений Запада об отправке войск на Украину

Объявленные ракетные учения связаны со словами западных политиков о намерении отправить свои войска на Украину — речь о заявлениях Президента Франции Эммануэля Макрона, представителей Великобритании и США, сказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет [речь], очевидно, что речь идет о заявлении господина Макрона (Президента Франции Эмманюэля Макрона – прим. Т-и) и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину», — сказал представитель Кремля, отмечая, что заявление Минобороны РФ содержит исчерпывающую информацию.

Песков также подчеркнул, что упомянутые западные политики хотят фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными, и назвал это новым витком эскалации напряженности.

«Он беспрецедентный, и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее утром Генштаб по поручению Верховного главнокомандующего ВС, Президента Владимира Путина начал готовиться к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев связал эти маневры с поведением западных лидеров и их последними заявлениями о намерении отправить свои войска на территорию Украины.