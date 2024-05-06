Новость о том, что Франция отправила 1,5 тыс. солдат на Украину, требует проверки на достоверность. Этим занимается Минобороны России, сказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наши военные проверяют эту информацию», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее СМИ распространили заявление экс-помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что Париж отправил 1,5 тыс. человек из своего иностранного легиона на Украину и что военные уже находятся в Славянске.

Дмитрий Песков также назвал очень опасной риторику Президента Франции Эмманюэля Макрона, который в интервью британскому журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке военных на Украину при просьбе Киева, «если российские силы прорвут линию фронта».

«Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции, МИД Великобритании», — отметил представитель Кремля.

В четверг Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором глава ведомства утверждал, что Киев имеет право наносить удары британским оружием по целям на территории России. Материал сначала был отозван, согласно пояснению агентства, на время «пересмотра некоторых деталей сообщения», но спустя некоторое время снова был опубликован без каких-либо смысловых изменений.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «хором безответственных негодяев» западных политиков, которые призывают отправить свои войска на Украину.