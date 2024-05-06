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Политика 6 мая 2024 13:56

Британского посла в Москве вызвали в российский МИД

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Британского посла в Москве Найджела Кейси вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом передает ТАСС.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», — рассказали на Смоленской площади.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнять причину вызова не стали.

Напомним, 2 мая Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям на территории России. Материал сначала был отозван, согласно пояснению агентства, на время «пересмотра некоторых деталей сообщения», но спустя некоторое время снова был опубликован без каких-либо смысловых изменений.

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