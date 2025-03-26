Вслед за подвигом предков: медсестра из Арского района РТ спасает бойцов на передовой

На фото: Пикстан и Оксина Уразаевы с Валерием и Галиной Уразаевыми, с которыми живут вместе / Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой

Жительницы деревни Шурабаш Арского района Татарстана Пикстан и Оксина Уразаевы, пережившие тяготы Великой Отечественной войны, сегодня ждут из зоны СВО свою внучку Ладу.

Из числа жительниц Арского района в зоне специальной военной операции служат три женщины. Одна из них, 30-летняя Лада Уразаева, оказывает медицинскую помощь раненым бойцам. Она говорит, что выбрала этот путь осознанно, следуя зову сердца и долгу перед страной.

Лада с детства мечтала спасать жизни. После школы поступила в Казанский медицинский колледж, работала в 5-й городской больнице, затем продолжила обучение во Всероссийском государственном университете юстиции. В 2023 году подписала контракт и отправилась в зону специальной военной операции.

Для родных выбор Лады стал неожиданностью, но они не стали отговаривать. «Она всегда была смелой, ничего не боялась. «Бойцам тоже нужна помощь, кто, если не мы?» – сказала Лада, когда приняла решение отправиться туда. Мы гордимся ею», – заявил отец медсестры Валерий Уразаев.

Семья поддержала дочь. Две бабушки Лады, Оксина и Пикстан Уразаевы, знают, что такое война, не понаслышке. Их детство пришлось на тяжелые военные годы, когда вся страна боролась за Победу.

На фото: Пикстан Уразаева / Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой

Пикстан Уразаева, которой в этом году исполнилось 95 лет, помнит каждый день военного лихолетья. «Мы, девяти-десятилетние дети, пахали землю, запрягали лошадей, работали в поле, заготавливали дрова. Питались лебедой, потому что еды не хватало. Отец ушел на фронт и не вернулся...» – поделилась воспоминаниями она.

За трудовые подвиги в тылу Пикстан вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награду она получала из рук депутата Государственной Думы Ильдара Гильмутдинова и главы Арского района Ильшата Нуриева.

Бабушки Лады вспоминают, как тяжело было поднимать страну после войны, как всей семьей работали в колхозе, растили хлеб, восстанавливали разрушенное хозяйство. «Пусть война останется только в памяти и больше не приходит в наши дома», – подчеркнула Пикстан Уразаева.

Семья Уразаевых большая и дружная. У родителей Лады пятеро детей – две дочери и трое сыновей. И, хотя взрослые сыновья и дочери разъехались, в отчем доме всегда царят тепло и поддержка. Вместе с родными Ладу поддерживают и односельчане.

Анжелика Александрова, соседка семьи, с волнением вспоминает день, когда Лада приняла решение отправиться в зону СВО: «Мой сын Володя тоже служит там. Когда он приезжал в отпуск, Лада расспрашивала его о службе, о том, как обстоят дела на фронте. Уже тогда она твердо решила ехать. Она всегда была скорой помощью для всей деревни. Сказала: «Я там нужнее». Пусть все вернутся живыми и здоровыми...» – заметила она.

На фото: Оксина Уразаева / Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.