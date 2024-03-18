«Всех врагов победим»: почему Татарстан бьет рекорды по явке и поддержке Путина

Татарстан показывает высокую поддержку Владимиру Путину

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три тренда выборов Президента в России и Татарстане

Еще до закрытия участков вчера стало понятно, что цифры президентских выборов в Татарстане 2018-го года будут побиты. Шесть лет назад в республике проголосовало 77,45%. В этом году за два часа до окончания голосования, по данным на 18.00, явка уже составила 81,47%. Итоговые данные, как ожидается, будут озвучены сегодня.

В среднем по России на 18.00 явка составила 74,22%%. В 2018 году по итогам голосования явка по стране была 67,54%. Таким образом, уже можно говорить, что сохранились оба тренда. По первому из них «посещаемость» выборов в России растет. А согласно второму Татарстан долгие годы является одним из самых голосующих и политически активных регионов России.

Ну и третье важнейшее наблюдение — Татарстан показывает высокую поддержку Владимиру Путину. Говорить об официальных итогах выборах пока преждевременно. Но первые данные экзитполов сигнализируют об уверенной победе российского лидера. В Татарстане исследование провел фонд «Общественное мнение Татарстан». Было опрошено 11 тысяч человек. Результаты говорят сами за себя.

Владимир Путин 89% Леонид Слуцкий — 4% Николай Харитонов — 4,2% Владислав Даванков — 1,9%

Понятно, что официальные итоги голосования могут отличаться. Но по опыту известно, что это всегда незначительные изменения. Поэтому уже можно констатировать, что и без того высокие цифры в поддержку Путина на выборах 2018 года (82,09%) оказались побиты.



Между тем ЦИК озвучил данные по итогам обработки 99,67% протоколов по всей России. Путин набрал 87,32% голосов россиян.

Ход выборов в республике уже прокомментировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

– Дорогие друзья, завершились выборы. Я искренне хочу поблагодарить каждого из вас за вашу гражданскую позицию. Времена непростые, но, тем не менее, нет никакого сомнения, что мы всех наших врагов победим. Здесь никаких сомнений. конечно же, наша республика – это опорный субъект РФ. Наша столица Казань – лучший город. Почему? Потому что вы самые лучшие, вы сегодня здесь» – сказал Минниханов, выступая на фестивале «Всей семьей на выборы», который проходит возле у «Ак Барс Арены».

Высокая явка показывает единение общества вокруг задач, которые стоят перед страной в исторически непростое время Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О чем говорит рост явки на выборах

С чем связан рост явки и поддержки Путина по всей России и в Татарстане? Очевидно, что высокая явка показывает единение общества вокруг задач, которые стоят перед страной в исторически непростое время. Она вынуждена отражать гибридную агрессию коллективного Запада. А высокая явка на выборах показывает, что российское общество объединилось вокруг ключевых задач Родины.

Татарстан исторически обеспечивал высокую явку на выборах Президента России. Причем, эти цифры всегда были выше, чем в среднем по России. Здесь надо понимать, что республика относится к передовым регионам России. В регионе обеспечен высокий уровень жизни, развитая инфраструктура. А также созданы все условия для комфортного проживания людей разных народностей и вероисповедания. Большинству населения понятно, что такие результаты были бы невозможны без взаимного доверия между Москвой и Казанью.

Казань давно была спортивной столицей Татарстана. Здесь уже проводилась Универсиада-2013, чемпионат мира по футболу-2018 и всевозможные чемпионаты планетарного масштаба по целому ряду видов спорта. На очереди первые в истории Игры БРИКС.

Владимир Путин еще на заре своего первого президентства всегда выделял Татарстан и первого Президента республики Минтимера Шаймиева Фото: kremlin.ru

Казань: от спортивной столицы до дипломатического центра

А в наши дни Казань становится одним из важнейших дипломатических центров России. В этом году здесь пройдет судьбоносный для всей планеты Саммит БРИКС, от итогов которого будет напрямую зависеть изменение миропорядка «основанного на правилах» Запада. Россия и ее стратегические союзники не первый год работают над изменением миропорядка, который будет основан на справедливости и учете интересов всех стран на планете Земля.

Проведение столь значимого мероприятия доверили именно Казани. Это говорит об особых отношениях по линии Москва — Казань. А отношения формируют первые лица. Владимир Путин еще на заре своего первого президентства всегда выделял Татарстан и первого Президента республики Минтимера Шаймиева. В итоге Путин пронес через десятки лет теплое отношение к Татарстану, сохранив высокое доверие и к преемнику Шаймиева — действующему Раису республики.

В последние годы роль Раиса Татарстана в дипломатической работе России выросла в разы. Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов с 2014 года является Председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Но именно в последние годы, в условиях непростой геополитической дуэли коллективного Запада и России, роль Раиса Татарстана в дипломатической работе России выросла в разы.

Повышается и вес Минниханова на внутрироссийской орбите. Этому также способствует экономическое развитие Татарстана во многих областях, а не только в добыче нефти и нефтехимии, где позиции республики всегда были сильными.

«Татарстан – передовой и экономически успешный регион. В основе наших достижений лежат созидательный труд всех поколений татарстанцев, их преданность республике, любовь к Родине. Наша общая задача – шаг за шагом продолжить этот путь, внося свой вклад в развитие сильной России», – говорил Раис в своем Послании к депутатам Госсовета республики.

Глубоко символичен визит Владимира Путина в Казань на открытие «Игр Будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Символизм последнего визита Путина в Казань

Глубоко символичен и последний визит Владимира Путина в Казань на открытие «Игр Будущего». Мало того, что в Казань съехались первые лица Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран, так Путин еще провел в столице республики два дня. И это в столь непростой для России период. Глава государства провел столько времени в Казани потому, что ему здесь комфортно, а республике есть, что показать. За два дня Путин посетил множество объектов и даже полетал на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. А тому, что еще строится на заводе, предложил дать имя Минтимера Шаймиева.

«Мы же в Татарстане находимся. Назовем самолет именем – Минтимер Шаймиев. Это человек, который много сделал не только для Татарстана, но и для страны, – сказал Путин.

Одному из стратегических бомбардировщиков Ту-160М, строящихся на Казанском авиационном заводе, Путин предложил присвоить имя Минтимера Шаймиева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также символично, как прилетел Путин в Казань и на чем ездил по городу. Как правило, Борт №1 – это самолет Ил-96. В этот раз Путин прилетел в Казань на Ту-214, который был произведен в Казани. А потом сел в автомобиль Aurus, который производится в Елабуге – тоже в Татарстане. Очевидно, что это стало знаком уважения к принимающей стороне.

Говоря о явке, также нужно отметить, что еще большие цифры показали новые регионы России. Итоговая явка на выборах в ЛНР составила 87,12%. В Херсонской области — 83,87%. Это недвусмысленно говорит о политической интеграции регионов в жизнь России и желании жителей быть частью страны.

Как Путин хвалил Казань и Татарстан, отвечая на вопрос «Татар-информа»

Опять же, высокие результаты Путина на голосовании в Татарстане отражают глубокое уважение Президента к Татарстану и лидерам республики. Интересно, что на этих выборах Минтимер Шаймиев третий раз подряд стал доверенным лицом Владимира Путина. Он имел аналогичный статус в 2012 и 2018 годах.

И важно, что действующий Раис Татарстана Рустам Минниханов также заслужил полное доверие Путина. Более того, Президент их даже не разделяет, а ставит на одну доску. На последней прямой линии Путин так и сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», – ответил Путин.

Глава государства отметил хорошо развитую инфраструктуру столицы республики.

«Естественным образом [Казань] становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово “хаб” – хабом, пожалуйста», – улыбнулся Путин.

Он подчеркнул, что Татарстан ­– это многонациональная и многоконфессиональная республика, где должным образом выстроены отношения между конфессиями.

«Хороший пример, в принципе, для всей страны», – закончил мысль Президент России.

На эти выборы в Татарстан массово слетелись иностранные наблюдатели Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Путин уважает и ценит Татарстан, татарстанцы — любят Путина. Наблюдателям из стран НАТО можно было не приезжать

Татарстанцы прекрасно считывают все эти сигналы и доверяют Владимиру Путину. Поэтому результаты голосования вполне логичны. Между тем, роль Казани как дипломатического центра России не осталась без внимания за рубежом. На эти выборы в Татарстан массово слетелись иностранные наблюдатели. В том числе и из стран НАТО.

Татарстан на выборах различных уровней всегда отличался высокими цифрами как по явке, так и в деле поддержки действующей власти как на региональном, так и федеральном уровне. Поэтому неудивительно, что в Казань и другие районы республики пожаловало большое число наблюдателей. Всего их было более 16 тыс.

Совпадение или нет, но в Татарстане не обошлось без провокаций на выборах. Подробнее об этом «Татар-информ» уже писал накануне. Сейчас лишь повторимся, что все усилия недоброжелателей оказались тщетными.

В целом результаты выборов в очередной раз показали высокую политическую ответственность и зрелость большей части россиян, а также высокую степень доверия лично Владимиру Путину. Приятно, что по этим двум показателям — Татарстан в лидерах.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru