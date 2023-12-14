Владимир Путин – «Татар-информу»: «Казань – один из наилучших примеров развития»

Артуру Халилуллову удалось задать свой вопрос главе государства

Фото: стоп-кадр видео

«Шаймиев и Минниханов работают хорошо»

Заместитель главного редактора информационного агентства «Татар-информ» Артур Халилуллов вошел в число журналистов, которые сегодня в Гостином дворе в Москве общаются с главой государства.

Владимир Путин на пресс-конференции выбрал из многочисленных надпись: «Татары БРИКС» на плакате Артура Халилуллова. Он напомнил аудитории, что в следующем году в Казани пройдет саммит БРИКС.

«Какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанного на западных правилах? И связан ли выбор Казани с тем, что столица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира?» – задал вопрос журналист.

«Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», – ответил Путин.

«Татарстан ­– хороший пример для всей страны»

Он вспомнил, как в 2000-х годах они вместе с Минтимером Шаймиевым в Казани посещали ветхие дома.

«Вы знаете, что меня тогда порадовало. Домами-то назвать нельзя было… Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки в полном смысле этого слова. Но так чистенько. Мы зашли в дом. Там чистенько все, так прибрано хорошо. У меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне. Уровень внутренней культуры народа не то что поражает, но вызывает уважение», – отметил он.

По его словам, с этим и связано достаточно уверенное развитие Татарстана и Казани.

Глава государства отметил хорошо развитую инфраструктуру столицы республики. Напомнил, что Казань провела ряд крупных международных мероприятий – и спортивных, и политических.

«Естественным образом [Казань] становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово “хаб” – хабом, пожалуйста», – улыбнулся Путин.

Он подчеркнул, что Татарстан ­– это многонациональная и многоконфессиональная республика, где должным образом выстроены отношения между конфессиями.

«Хороший пример, в принципе, для всей страны. Вот с этим связан выбор Казани», – заключил мысль Президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что Татарстан ­– это многонациональная и многоконфессиональная республика, где должным образом выстроены отношения между конфессиями Фото: стоп-кадр видео

«БРИКС покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран»

Он также пояснил про миропорядок, якобы основанный на определенных правилах.

«Нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит», – заявил Путин.

Как БРИКС повлияет на расстановку сил?

«Повлияет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим неписаным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций, и тех, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров. Никому ничего не навязывают, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Этому будет посвящена и работа России как председателя БРИКС в следующем году», – рассказал Президент РФ.

Ранее Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Планируется, что саммит пройдет в октябре.