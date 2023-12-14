Владимир Путин – «Татар-информу»: «Казань – один из наилучших примеров развития»
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии ответил на вопрос «Татар-информа», почему именно Казань выбрана местом проведения саммита БРИКС в следующем году и что стоит ждать от его проведения.
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Артуру Халилуллову удалось задать свой вопрос главе государства
Фото: стоп-кадр видео
«Шаймиев и Минниханов работают хорошо»
Заместитель главного редактора информационного агентства «Татар-информ» Артур Халилуллов вошел в число журналистов, которые сегодня в Гостином дворе в Москве общаются с главой государства.
Владимир Путин на пресс-конференции выбрал из многочисленных надпись: «Татары БРИКС» на плакате Артура Халилуллова. Он напомнил аудитории, что в следующем году в Казани пройдет саммит БРИКС.
«Какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанного на западных правилах? И связан ли выбор Казани с тем, что столица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира?» – задал вопрос журналист.
«Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», – ответил Путин.
«Татарстан – хороший пример для всей страны»
Он вспомнил, как в 2000-х годах они вместе с Минтимером Шаймиевым в Казани посещали ветхие дома.
«Вы знаете, что меня тогда порадовало. Домами-то назвать нельзя было… Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки в полном смысле этого слова. Но так чистенько. Мы зашли в дом. Там чистенько все, так прибрано хорошо. У меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне. Уровень внутренней культуры народа не то что поражает, но вызывает уважение», – отметил он.
По его словам, с этим и связано достаточно уверенное развитие Татарстана и Казани.
Глава государства отметил хорошо развитую инфраструктуру столицы республики. Напомнил, что Казань провела ряд крупных международных мероприятий – и спортивных, и политических.
«Естественным образом [Казань] становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово “хаб” – хабом, пожалуйста», – улыбнулся Путин.
Он подчеркнул, что Татарстан – это многонациональная и многоконфессиональная республика, где должным образом выстроены отношения между конфессиями.
«Хороший пример, в принципе, для всей страны. Вот с этим связан выбор Казани», – заключил мысль Президент России.
«БРИКС покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран»
Он также пояснил про миропорядок, якобы основанный на определенных правилах.
«Нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит», – заявил Путин.
Как БРИКС повлияет на расстановку сил?
«Повлияет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим неписаным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций, и тех, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров. Никому ничего не навязывают, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Этому будет посвящена и работа России как председателя БРИКС в следующем году», – рассказал Президент РФ.
Ранее Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Планируется, что саммит пройдет в октябре.