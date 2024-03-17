Наблюдатели из НАТО, проверка фейками и высокая явка: что происходит на выборах в Казани

Власти создали все условия, чтобы каждый россиянин смог при наличии желания пойти и отдать голос за того или иного кандидата

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Явка на президентские выборы может превысить 71% в среднем по России

В большинстве стран мира, да и в России времен Ельцина, главная интрига любых выборов главы государства заключалась в личности победителя. Но в наши дни на первом плане другое. А именно – явка, прозрачность и борьба с провокациями. Причем эти же факторы важны и для оценки проведения выборов на территории Татарстана. «Татар-информ» разобрал с помощью экспертов каждый из пунктов.

Высокие цифры голосования говорят о желании людей высказать доверие российским властям в целом и действующему Президенту России Владимиру Путину в частности. Власти создали все условия, чтобы каждый россиянин смог при наличии желания пойти и отдать голос за того или иного кандидата.

Антон Лукаш: «Решается вопрос нашего суверенитета, независимого развития нашей страны» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Явка на выборах Президента России в этот раз будет значительно больше ожидаемого 71%, заявленного ВЦИОМ. Такое мнение выразил член исполнительного комитета Общероссийского движения «Корпус „За чистые выборы“», член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. Он отметил, что уже в первый день выборов граждане на всех избирательных участках «идут потоком».

«Наш народ понимает, что выборы Президента РФ – это очень значимый политический процесс. Решается вопрос нашего суверенитета, независимого развития нашей страны. Явка в этом году явно будет выше, чем на предыдущих выборах. Значительно выше, чем за 70%», – рассказал специалист в беседе с «Татар-информом».

По итогам второго дня голосования явка в Татарстане составила 63,3%. Отметим, что данный показатель выше, чем в среднем по России. Общая явка россиян составила 58,01%.

Высокая явка показывает единение общества вокруг задач, которые стоят перед Россией в исторически непростое время Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Единение общества вокруг ключевых задач России

Эксперты полагают, что высокая явка показывает единение общества вокруг задач, которые стоят перед Россией в исторически непростое время. Наша страна вынуждена отражать гибридную агрессию коллективного Запада. А высокая явка на выборах показывает неприятелям, что российское общество объединилось вокруг ключевых задач Родины. Об этом «Татар-информу», в частности, заявил российский политтехнолог Марат Баширов.

«Особенность этих выборов, конечно, в том, что они проходят на фоне проведения специальной военной операции. На страну оказывается огромное давление, и политическое, и военное, и экономическое. Но, тем не менее, мы видим, что это приводит только к консолидации российского общества. Несмотря на все попытки коллективного Запада. А это, кстати, не так много стран ведут эту на редкость глупую политику, которой вредят сами себе. Это, на самом деле, демонстрирует, что российское общество сегодня консолидируется в части, как я это называю, “зрелой демократии”», – сказал спикер.

«Жители республики ответственно подходят к своему гражданскому долгу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Радует, что в Татарстане, впрочем, как и всегда, высокая активность на участках»

Отметим, что схожую позицию озвучивают и татарстанские эксперты.

«Несмотря на ежедневные провокации, в том числе и вооруженные, которые только усилились в дни выборов, особенно в приграничных районах, народ России остается сплоченным, готовым выразить свою гражданскую позицию. Радует, что в Татарстане, впрочем, как и всегда, высокая активность на участках. Жители республики ответственно подходят к своему гражданскому долгу», – сказала «Татар-информу» заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ, координатор федерального партийного проекта «Единой России» Ольга Павлова.

Своим мнением с «Татар-информом» также поделился председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Василь Шайхразиев: «Мы должны быть сплоченными, едиными как никогда» Фото: © «Татар-информ»

«Последние два года идет специальная военная операция: мы возвращаем свои земли. Наши ребята сражаются как львы, не жалея своей жизни, за независимость страны, семьи, некоторые погибают на войне. Поэтому мы должны быть сплоченными, едиными как никогда», — сказал он корреспонденту «Татар-информа».

«Это особенно важно в такое время, в которое мы живем. Потому что дальнейшая судьба нашей Родины зависит от объединения всего общества. Все должны отдать свои голоса, чтобы укрепить Россию. На фоне тех событий, которые происходят в мире, мы должны, забывая свои политические разногласия, объединиться и победить», – сказал, в свою очередь, депутат Госсовета РТ, первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

Марат Ахметов: «Нынешние выборы мы связываем с особой ответственностью» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выборы – как сигнал России за океан

Между тем заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов отметил важность президентских выборов в России как безусловный сигнал оппонентам по ту сторону океана.

«Через эти выборы мы доказываем всему мировому сообществу, насколько российский народ един и сплочен вокруг своего национального лидера, за свое государство. Поэтому нынешние выборы мы связываем с особой ответственностью», – считает Ахметов.

Татарстан относится к передовым регионам России, поэтому жители региона принимают активное участие в политической жизни страны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Говоря о высокой явке в Татарстане, надо понимать, что республика относится к передовым регионам России. Поэтому жители региона принимают активное участие в политической жизни страны. Тем более все, что имеет Татарстан, как говорится, не с неба упало, убежден заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«Убежден, что голосовать на выборах, тем более такого высокого уровня, — это не просто право, а обязанность. Всё, что наша республика имеет, с неба не упало. За этим, конечно, стоит большой труд татарстанцев, но еще и поддержка федерального центра. В Татарстане реализуются не только республиканские, но и федеральные, национальные проекты. Если мы хотим, чтобы наше благополучие продолжалось, то надо сделать правильный выбор. За нас его никто не сделает», — сказал собеседник «Татар-информа».

За выборами Президента России на избирательных участках Татарстана следят 16,4 тысячи наблюдателей, включая представителей иностранных государств Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зачем в Татарстан приехали наблюдатели из стран НАТО

Не меньше явки, большое значение для выборов Президента в 2024 году несет обеспечение их прозрачности. Иностранные наблюдатели съехались буквально в каждый регион России. Татарстан на выборах различных уровней всегда отличался высокими цифрами как по явке, так и в деле поддержки действующей власти как на региональном, так и федеральном уровне. Поэтому неудивительно, что в Казань и другие районы республики пожаловало большое число наблюдателей, в том числе из стран НАТО.

За выборами Президента России на избирательных участках Татарстана следят 16,4 тысячи наблюдателей, включая представителей иностранных государств.

«Встречался с международными наблюдателями и экспертами миссий. Делегация из Испании открыто говорит: „Мы из страны НАТО“. Пожалуйста, рәхим итегез! Мы готовы встречать всех! И сегодня они уже побывали на избирательных участках в Казани, а потом поехали по тем городам, где они обозначили свое присутствие. Я думаю, что наблюдатели потом поделятся с вами своими эмоциями», — говорил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре в «Татмедиа».

Хуан Антонио Агилар Сантильяна: «Здесь используется очень много методов, которые в Западной Европе не используются в принципе, например система общественного контроля» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первые рецензии гостей республики и России уже известны. В том числе от представителей стран НАТО. Так, Хуан Антонио Агилар Сантильяна из Испании отметил, что он очень впечатлен продуманностью и строгим контролем в проведении выборов. «Очень много работы проделано для того, чтобы процесс был чистым. И здесь используется очень много методов, которые в Западной Европе не используются в принципе. Например, система общественного контроля», – отметил он.

«Общественное наблюдение необходимо для того, чтобы выборы проходили максимально прозрачно и легитимно. Поэтому среди наших наблюдателей люди различных возрастов и профессий», – также рассказала иностранцам председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Зиля Валеева: «Общественное наблюдение необходимо для того, чтобы выборы проходили максимально прозрачно и легитимно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Понятно, что наблюдатели из нейтральных стран отзывались еще в более восторженных тонах. Татарстан посетили, помимо испанца, представители Гватемалы, Доминиканской Республики, Бангладеш, Индонезии и Танзании.

«Конечно, у меня остались абсолютно позитивные эмоции. Я очень удивлен прозрачностью и честностью выборов в России. Также я удивлен тем, как люди сплочены, как много всего происходит на каждой [выборной] точке. И особенно мне понравилось то, что условия для голосования созданы для каждого человека, ведь это очень важный вопрос для людей с ограниченными возможностями», – рассказал эксперт из Нигерии Аламин Ишак.

Известно о попытках ряда лиц устроить провокации на избирательных участках в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Попытки сорвать выборы в Татарстане оказались тщетными

Но без ложки дегтя на выборах в Татарстане не обошлось. Казанский эксперт и политолог Альберт Бикбов рассказал «Татар-информу» о попытках ряда лиц устроить провокации на избирательных участках в Татарстане.

«К сожалению, есть в республике определенные лица, желающие испортить татарстанцам праздник всенародного голосования. Так, на участках 239, 240, 241, 242 города Казани появились провокаторы. Они пристают к пришедшим проголосовать татарстанцам с провокационными вопросами, представляясь некими абстрактными интервьюверами, мешая в кучу какие-то весьма странные “экзитполы” с интервью. При этом кто они и откуда, не раскрывают. Вопросы действительно провокационные – они нарушают тайну голосования и вводят людей в замешательство и негатив, что мешает татарстанцам голосовать», – считает Бикбов.

Также стало известно, что к освещению действий провокаторов на участках 296, 315, 328 подключалось протестное издание «7х7», которое консультирует по телефону уже предупрежденный силовиками республики известный провокатор Дмитрий Румянцев.

«Кстати, всех этих провокаторов уже выгнали с упоминаемых выше участков, но не исключено, что они где-то еще появятся. Так что, граждане, будьте бдительны», – говорил Бикбов в первый день голосования – в пятницу.

Андрей Большаков: «Главный эффект, который использует украинская сторона, связан с информационным воздействием. Но все это к срыву выборов, конечно, не приведет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Безуспешные попытки сорвать выборы в эти дни фиксировались по всей России. Они проходят в непростой внешнеполитической и внешнеэкономической обстановке. Своим мнением о ситуации с «Татар-информом» поделился заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков.

«Данные выборы — особые, поскольку происходят события, которые не характерны для нашей страны, а это — период проведения СВО, противостояние с Украиной и Западом. Мы видим элементарные попытки нарушить нашу границу и дестабилизировать обстановку хотя бы на приграничных территориях. Мы видим, что главный эффект, который использует украинская сторона, связан с информационным воздействием. Но все это к срыву выборов, конечно, не приведет», — заявил он.

Андрей Кондратьев: «Многие из них [провокаторов] даже не знали, что это уголовное преступление» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наконец, накануне председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев резко осудил действия провокаторов, которые пробовали сорвать выборы. В частности, в России были попытки поджигать урны или выливать в них краску.

«Люди шли на намеренную провокацию, на уголовное преступление. Они заливали урны краской, поджигали урны. Хочу сказать, что все они задержаны, дают показания. Многие из них даже не знали, что это уголовное преступление. Шли по указке кукловода, что тут еще скажешь», — считает Кондратьев.

Сегодня выборы Президента России завершатся в 20:00 по московскому времени. Именно в это время двери на избирательные участки закроют. Но и на сегодняшний день понятно, что россияне в целом и татарстанцы в частности показали более чем достойную явку. Сами выборы прошли в прозрачном и легитимном ключе, а все попытки недоброжелателей их сорвать оказались тщетными.