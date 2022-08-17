Магдеев и Нагуманов возвращают масочный режим. Пока для чиновников

В городских и районных администрациях республики начали возвращаться к маскам. Главы Челнов и Альметьевска обязали своих сотрудников проводить прием граждан и работать только в средствах индивидуальной защиты. Почему маски возвращаются и эффективна ли эта мера, разбирался «Татар-информ».

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов первым подписал распоряжение, по которому все сотрудники администрации обязаны носить маски Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чиновники Закамья и нефтяной зоны Татарстана вновь надели маски

Сегодня в администрациях двух городов Татарстана объявили о возобновлении масочного режима.

Первым это сделал глава Альметьевска Тимур Нагуманов. Он подписал распоряжение, по которому все сотрудники органов местного самоуправления и подведомственных учреждений обязаны носить маски.

На совещаниях и приемах граждан чиновники будут встречаться только в средствах индивидуальной защиты. Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, говорится в документе.

Вскоре стало известно и об аналогичном решении в Набережных Челнах. Там сотрудники администрации города, как и коллеги из Альметьевска, должны будут носить маски на рабочем месте.

Решением властей Автограда с завтрашнего дня в здании исполкома все сотрудники должны будут ходить в средствах индивидуальной защиты.

Дмитрий Лопушов: «С вакцинацией мы уже опаздываем, и опаздываем реально! Рост пошел» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Маски без вакцинации – не дело

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов объяснил «Татар-информу», что, принимая решение о возврате масочного режима, руководители в первую очередь думают о своих сотрудниках.

«Это делается для снижения заболеваемости работников именно на рабочем месте, а также для предотвращения распространения вируса. Такой способ очень эффективен. Это неспецифическая профилактика, но данная мера должна быть в дополнение к специфической профилактике, то есть к вакцинации», – подчеркнул врач.

Однако начинать нужно именно с прививки от коронавируса, а маски станут хорошим дополнением к этому. Такой вариант наиболее эффективен для профилактики Covid-19.

«Если никто не провакцинирован и коллективный иммунитет низкий, понятно, что введение масок в какой-то мере поможет – пойдет некоторое снижение заболеваемости, но оно не эффективно на 100%. Потому что на работе мы маски носим, в транспорте – рекомендательно, а дома – не носим. Эффективность снижается», – добавил эпидемиолог.

Дмитрий Лопушов уверен, что полумер здесь быть не должно и масочный режим полезно вводить для всех и везде. Точечное введение этого режима для жителей Татарстана не повлечет положительного эффекта.

«С вакцинацией мы уже опаздываем, и опаздываем реально! Рост пошел. Еще полмесяца назад для прививки было оптимальное время, но и сейчас еще не поздно сделать прививку. Время есть, не нужно упускать последнюю возможность», – отметил он.

Дмитрий Лопушов напомнил, что пришла также вакцина против гриппа, то есть одним визитом в прививочный пункт можно убить сразу двух зайцев.

Еще 1 августа КАМАЗ самым первым в республике решил ввести на предприятии масочный режим Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный инициатор – Президент республики

Еще на совещании в субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить работу по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Глава республики подчеркнул, что это необходимо из-за увеличения заболеваемости Covid-19. Он рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности.

К тому же, по мнению Президента РТ, важно активизировать работу по повторной вакцинации, не ожидая, когда эпидситуация станет более напряженной.

Кстати говоря, еще 1 августа КАМАЗ самым первым в республике решил ввести на предприятии масочный режим, даже опережая поручение Рустама Минниханова. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о причинах такого решения.

Возобновление масочного режима в Татарстане возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто следующий?

Кто из глав остальных районов и городов республики последует примеру Альметьевска и Челнов, пока неясно.

В пресс-службе Зеленодольского муниципального района «Татар-информу» рассказали, что вопрос о введении масочного режима для сотрудников местного самоуправления находится на контроле у администрации. Там еженедельно мониторят уровень заболеваемости Covid-19.

К тому же власти района уже пообщались с руководителями предприятий и организаций о необходимости введения масочного режима.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ неоднократно говорили, что возобновление масочного режима в Татарстане возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«При осложнении эпидемиологической ситуации Covid-19 и с учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом возможно возобновление масочного режима», – отметили в пресс-службе ведомства.

По совету врачей продолжать носить маски в общественных местах необходимо пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова уже направила в территориальные органы ведомства письмо, по которому в субъектах, где уровень заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, необходимо рекомендовать ношение масок в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.