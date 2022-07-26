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Ру Тат
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Здоровье
26 июля 2022  17:46
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ: Маски вернутся, если заболеваемость будет расти

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Возобновление масочного режима в Татарстане возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве напомнили, что сейчас заболеваемость новой коронавирусной инфекцией находится на низком уровне и эпидпроцесс стабилен. Но в Роспотребнадзоре РТ не исключают возможности подъема заболеваемости осенью.

«При осложнении эпидемиологической ситуации Covid-19 и с учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом возможно возобновление масочного режима», — отметили в пресс-службе ведомства.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют пройти повторную вакцинацию против коронавируса. Напомним, что лучше всего прийти за прививкой спустя полгода после первого визита в процедурный кабинет.  

По совету врачей, продолжать носить маски в общественных местах необходимо пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

#коронавирус #масочный режим
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