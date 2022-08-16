Роспотребнадзор рекомендовал вернуть маски в регионы, где растет заболеваемость Covid-19

В России увеличивается общее число выявленных случаев Covid-19, однако внутри регионов страны темпы прироста разные. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора России.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях – по месту работы или учебы», – говорится в письме, которое руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила в территориальные органы ведомства.

Почти половина случаев заболевания приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, заметили в Роспотребнадзоре. Вместе с тем, к примеру, в Архангельской области заболеваемость снижается.

Главный санитарный врач России дала поручение проработать рекомендации с властями субъектов и активизировать разъяснительную работу с населением, особое внимание уделить работе с лицами из групп риска – людьми пожилого возраста и больными хроническими заболеваниями.

Напомним, что с сегодняшнего в Бурятии вновь ввели масочный режим, жители региона должны носить маски во всех общественных местах и в общественном транспорте.

Ранее в Татарстане из-за роста заболеваемости коронавируром Президент республики Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения.