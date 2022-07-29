КАМАЗ обгоняет новую волну Covid-19: автогигант вновь наденет на сотрудников маски

Пока Роспотребнадзор не видит в Татарстане оснований для введения Covid-ограничений, КАМАЗ решил действовать на опережение – с 1 августа на предприятии вводится масочный режим. Почему автогигант первым в республике решил вернуться к использованию средств защиты – в материале «Татар-информа».

КАМАЗ решил действовать на опережение – с 1 августа на предприятии вводится масочный режим Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Маски на КАМАЗе наденут в офисах, столовых и на проходных

КАМАЗ с понедельника вводит масочный режим для тех, кто работает в офисах, а также находится «в местах скопления людей на производствах» – это, например, проходные и столовые.

Решение принято штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции предприятия «в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в целом по стране, в республике и на “КАМАЗе” в частности».

Также штаб предприятия призвал сотрудников проводить ревакцинацию.

«Данные решения приняты с целью сохранения здоровья коллектива и недопущения массового заболевания коронавирусом», – подчеркивается в информации, распространенной в официальном телеграм-канале компании.

«Совершенно очевидно, что началась очередная волна»

«Мы следим за обстановкой в стране, в республике на предприятиях КАМАЗа. У нас в целом по группе, которая работает в нескольких регионах России, уже 8 заболевших, один госпитализирован. Все случаи заражения произошли за пределами работы. Все говорит о том, что болезнь снова надвигается», – прокомментировал «Татар-информу» руководитель пресс-службы автогиганта Олег Афанасьев.

Решение принято штабом по противодействию распространению коронавируса предприятия «в связи с ростом заболеваемости в целом по стране, в республике и на КАМАЗе в частности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Согласно официальной статистике, в России только за последние сутки было зарегистрировано 11,5 тыс. больных коронавирусом – за 4 дня цифра выросла вдвое.

«Совершенно очевидно, что началась очередная волна. Мы всегда оцениваем риски заблаговременно и оперативно реагируем на них», – сказал Афанасьев.

Он напомнил, что когда только начиналось распространение коронавируса в России, еще до того, как он пришел в Татарстан, в январе 2020 года на предприятии был создан штаб по противодействию инфекции, который действует и сегодня. Именно этим штабом и было принято последнее решение о введении масочного режима.

«Мы не ждем, когда болезнь накроет, а всегда работаем на опережение», – сказал глава пресс-службы.

По его словам, автомобильное производство сейчас загружено заказами и для предприятия важно сохранить здоровье коллектива.

Афанасьев также сообщил, что на КАМАЗе вакцинировано более 90% сотрудников, ревакцинацию прошли свыше 80% работников. Прививочная кампания на предприятии не прекращалась – врачи учреждений здравоохранения Набережных Челнов проводят вакцинацию в медицинских пунктах на самом предприятии.

На КАМАЗе вакцинировано более 90% сотрудников, ревакцинацию прошли свыше 80% работников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Больных на заводе не было с апреля до середины июля

«В первую волну коронавируса весной 2020 года число заболевших камазовцев было сопоставимо с нынешними цифрами», – приводит слова заместителя гендиректора КАМАЗа по безопасности Ильдара Шамилова корпоративная газета.

Шамилов уточнил, что больных на заводе практически не было, когда уровень вакцинации превысил 85% – с конца апреля текущего года по середину июля.

Замглавы компании отметил, что маски возвращаются на время – до стабилизации обстоятельств.

По его словам, в компании достаточный запас масок, ими КАМАЗ может обеспечить также поставщиков компании и дилеров.

В компании достаточный запас масок, ими КАМАЗ может обеспечить также поставщиков компании и дилеров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С антисептиками проблем тоже нет – на складах достаточно жидкости для дезинфекции рук и рабочих поверхностей. По этой причине обрабатывать цеха, как это было в 2020-м, уже не придется», – говорится в публикации газеты «Вести КАМАЗа».

Неделя простоя – 2 млрд рублей убытков

В первую волну пандемии КАМАЗ действительно одним из первых ввел профилактические меры для того, чтобы противостоять распространению коронавируса. В феврале 2020 года опыт предприятия рассмотрели на совещании в Набережных Челнах с участием вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой. Тогда она отметила, что опыт КАМАЗа и разработанная на предприятии инструкция будут взяты за основу для профилактической деятельности на других предприятиях Татарстана.

Однако коронавирус с запозданием, но пришел и на КАМАЗ. Распространение в Набережных Челнах началось с челнинской компании ООО «Акульчев», где в апреле 2020 года заболели сразу 14 человек. «Заражение произошло внутри города. В итоге мы вынуждены вывести с производства не менее 50 человек и поместить на строгий режим самоизоляции. От этого мы несем экономические потери», — говорил тогда Шамилов.

КАМАЗ вводил только одну нерабочую неделю из-за коронавируса – с 30 марта по 3 апреля по указу Президента России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К слову, КАМАЗ вводил только одну нерабочую неделю из-за коронавируса – с 30 марта по 3 апреля по указу Президента России Владимира Путина. Эти 7 дней обошлись предприятию в 2 млрд рублей убытка, заявлял генеральный директор компании Сергей Когогин в интервью телеканалу «Россия-24». «Стоять – это очень дорого», – отмечал гендиректор.

После этого компания ввела дополнительные ограничения на предприятии, однако производство продолжило работать даже в период нерабочих дней в России.

Автогигант стал сам производить маски и противоэпидемические костюмы, оборудовал отдельный комплекс под потенциальных зараженных Covid-19 на территории подведомственного санатория.

В июле 2020 года финансовый директор компании Андрей Максимов сообщал, что КАМАЗ отработал в период коронавируса без проблем и серьезных остановок. В декабре прошлого года Когогин на пресс-конференции отмечал, что проблемы с коронавирусной инфекцией в целом решены.

В этом году Когогин вспоминал начало пандемии коронавируса и то, как оперштаб принимал превентивные меры. Именно этот опыт пригодился предприятию, когда в феврале этого года КАМАЗ попал под санкции Запада. Еще два года назад была введена практика создания запаса компонентов из расчета на несколько месяцев из-за опасений перебоев с их поставками.

Любовь Авдонина сообщила, что небольшой прирост заболеваемости в Татарстане наблюдается Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Каждый день на 1-3 случая становится больше»

Пока КАМАЗ – это первое предприятие в Татарстане, которое объявило о возвращении к масочному режиму.

Напомним, что распоряжением Правительства республики его отменили официально только 6 июня.

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что небольшой прирост заболеваемости в Татарстане наблюдается.

«Каждый день на 1-3 случая становится больше, но это не критично», – отметила Авдонина.

Она подчеркнула, что в Татарстане пока для введения ограничений оснований нет.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»