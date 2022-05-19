Зарубивший топором экс-хоккеиста казанец остался в СИЗО

34-летний житель Казани Денис Володин остался в СИЗО – такое решение сегодня принял Советский районный суд Казани. Мужчина обвиняется в жестоком убийстве риелтора и бывшего игрока нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Владимира Паюла.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Жуткая история развернулась в конце января этого года в одном из домов ЖК «Арт-Сити». Володин накинулся на 24-летнего риелтора с топором и несколько раз ударил его. От полученных травм молодой человек скончался на месте, его тело обнаружила невеста спустя несколько часов. Володина задержали по горячим следам в Пестречинском районе республики.

Следствие выяснило, что несколько месяцев Володин снимал у риелтора квартиру. Он пояснил, что мотивом убийства стало то, что молодой человек хотел выселить его из квартиры.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сегодня по делу должно было стартовать первое слушание, однако начало процесса перенесли: выяснилось, что у подсудимого истек срок содержания под стражей. В связи с этим прокурор попросил суд продлить срок нахождения в СИЗО еще на три месяца.

«Обстоятельства для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились. Володин обвиняется в тяжком преступлении, оказавшись на свободе, он может скрыться и давить на свидетелей», – обратился к суду государственный обвинитель.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сам Володин против ходатайства следователя возражать не стал.

«Не возражаю», – коротко ответил суду Володин.

Выслушав доводы сторон, суд оставил подсудимого в СИЗО, где он пробудет до 21 июля.