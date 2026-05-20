Все хаджии Татарстана этого года отправились в паломничество

Сегодня, 20 мая, из международного аэропорта Казани в хадж отправились последние шесть групп татарстанских паломников. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

В общей сложности 300 человек вылетели в этот день из столицы Татарстана в Медину. Каждую группу возглавляет опытный священнослужитель со знанием арабского языка, обрядов хаджа и законов Саудовской Аравии.

Всего в 2026 году в хадж из республики отправились 1800 паломников (первые четыре группы вылетели утром 16 мая). Среди них благодаря поддержке со стороны руководства региона есть 200 участников специальной военной операции и членов их семей.

В этом году все паломники, следующие в хадж из Казани с помощью официального оператора «ДУМ РТ Хадж», направляются в Медину прямыми рейсами.

Помимо прочего, хаджиев сопровождают 20 казанских врачей разных специальностей. Эти специалисты обеспечены всем необходимым оборудованием и медикаментами. Медицинские пункты работают круглосуточно в отелях и на каждом этапе паломничества, а все паломники привиты от Covid-19, менингита и дифтерии.

Возвращаться на Родину татарстанские хаджии начнут 3 июня, уточнили в республиканском муфтияте.