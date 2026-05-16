В хадж отправилась первая в этом году группа паломников из Татарстана

Фото: max.ru/mintransrussia

Сегодня, 16 мая, из международного аэропорта Казани отправились в хадж первые четыре группы татарстанских паломников, включающие в общей сложности 171 человека. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Перед полетом к хаджиям от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина обратился его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов. Он передал им напутственные слова председателя ДУМ РТ, напомнил о духовном значении хаджа и совершил дуа.

Группами паломников руководят имам-мухтасиб Буинского района РТ, руководитель Буинского медресе Ильмир хазрат Хасанов, имам-мухтасиб Лениногорского района РТ Булат хазрат Раупов, имам челнинской мечети «Җәмигъ» Мухаммат хазрат Мухамматов и помощник имама-мухтасиба Тукаевского района РТ Ильназ хазрат Яхин.

В этом году все паломники, отправляющиеся в хадж из Казани с помощью официального оператора «ДУМ РТ Хадж», следуют в Медину прямыми рейсами, отмечают в татарстанском муфтияте.

Всего в хадж в 2026 году из республики отправятся 1800 паломников. Среди них благодаря поддержке со стороны руководства региона – 200 участников специальной военной операции и членов их семей. В пути и во время хаджа татарстанцев будут сопровождать 20 врачей разных специальностей.

Самая большая группа татарстанских хаджиев, состоящая из 450 человек, вылетит в Саудовскую Аравию 17 мая. Вылет последней группы намечен на 20 мая. Возвращаться на Родину паломники начнут 3 июня.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ.