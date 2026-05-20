Муфтий Аббясов: в хадж не стоит отправляться тяжелобольным и тем, у кого есть долги

В хадж не стоит отправляться тем, кто тяжело болен, не располагает средствами или не урегулировал жизненные трудности, рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

Хадж – обязательное для мусульман хотя бы раз в жизни паломничество в Мекку. В 2026 году он пройдет 25 и 26 мая.

Аббясов пояснил, что хадж обязателен только для тех, кто обладает физической и материальной возможностью его совершить. Людям с тяжелыми заболеваниями, которые не позволяют безопасно перенести поездку и выполнение обрядов, а также тем, кто не располагает необходимыми средствами или имеет неурегулированные жизненные обязательства, следует воздержаться от поездки до устранения этих препятствий.

Муфтий добавил, что недопустимо отправляться в хадж вне официальной квоты, которую определяет Саудовская Аравия, или через сомнительные каналы, поскольку это нарушает законы и ставит под угрозу полноценное совершение паломничества.

Квота для паломников из России на хадж в 2026 году составляет 25 тысяч человек. С 5 по 21 мая они будут улетать в Саудовскую Аравию, обратный вылет запланирован с 30 мая по 15 июня, сообщил ранее Минтранс.