Минтранс России утвердил программу перевозки паломников на хадж

Программу перевозки российских паломников на хадж в Саудовскую Аравию согласовали в Минтрансе РФ. План-график рейсов утвердили на совещании под руководством заместителя министра Владимира Потешкина с участием представителей Росавиации, хадж-миссии России, а также авиакомпаний Jazeera Airways и Flynas, сообщили в канале ведомства в MAX.

Как отмечалось на встрече, программа перевозок будет выполнена в полном объеме. Квота для российских паломников на хадж в 2026 году составляет 25 тысяч человек. Их планируется доставить в Мекку и Медину в период с 5 по 21 мая, обратные рейсы назначены на даты с 30 мая по 15 июня.

При этом организация перелетов будет учитывать текущую ситуацию на Ближнем Востоке, включая частичное закрытие воздушного пространства ряда стран.

К обслуживанию паломников готовы аэропорты Москвы, Махачкалы, Магаса, Грозного, Уфы, Казани, Нальчика, Сочи, Екатеринбурга и Минеральных Вод. Они смогут обеспечить прием и отправку воздушных судов.

Российские туроператоры уже выстроили логистику авиаперевозок. Для выполнения рейсов зафрахтованы самолеты авиакомпаний Jazeera Airways, Centrum Air, Flyone Asia, а в качестве резервного перевозчика предусмотрена Uzbekistan Airways.

