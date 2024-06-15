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Все хаджии из Татарстана приехали в долину Арафат
Все паломники из Татарстана сегодня приехали в долину Арафат. Всего в хадже по священным местам в этом году принимают участие 1,8 тыс. жителей республики.
Сегодня День Арафа — 9-й день месяца Зуль-хиджа. Стояние на горе Арафат в этот день является одной из составляющих хаджа — все паломники собираются у нее для завершения хаджа. В день Арафа прощаются грехи и принимаются все мольбы верующих.
До вечера паломники будут жить в благоустроенных палатках. Хаджии в полной мере обеспечены водой, питанием, их сопровождают 20 врачей, в том числе кардиологи и реаниматологи.
Ночь хаджии проведут в долине Муздалифа, под открытым небом. Завтра, в праздник Курбан-байрам, паломники вернутся в долину Мина и совершат обряд бросания камней в Джамарат.
Подробнее о том, как делать дуа, чтобы желания исполнялись, читайте в материале: «15 лет не было детей, по воле Аллаха они появились»: о чем молятся в хадже и как просить.
Фотографии предоставлены Шамилем Садыковым.
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