Все хаджии из Татарстана приехали в долину Арафат

Все паломники из Татарстана сегодня приехали в долину Арафат. Всего в хадже по священным местам в этом году принимают участие 1,8 тыс. жителей республики.

Сегодня День Арафа — 9-й день месяца Зуль-хиджа. Стояние на горе Арафат в этот день является одной из составляющих хаджа — все паломники собираются у нее для завершения хаджа. В день Арафа прощаются грехи и принимаются все мольбы верующих.

До вечера паломники будут жить в благоустроенных палатках. Хаджии в полной мере обеспечены водой, питанием, их сопровождают 20 врачей, в том числе кардиологи и реаниматологи.

Ночь хаджии проведут в долине Муздалифа, под открытым небом. Завтра, в праздник Курбан-байрам, паломники вернутся в долину Мина и совершат обряд бросания камней в Джамарат.

Подробнее о том, как делать дуа, чтобы желания исполнялись, читайте в материале: «15 лет не было детей, по воле Аллаха они появились»: о чем молятся в хадже и как просить.