«Все они наши сыновья»: мастерицы из РТ вяжут теплые носки для бойцов СВО

В Новошешминском районе Татарстана, как и по всей стране, продолжают оказывать разного рода помощь бойцам специальной военной операции. По инициативе женщин, посещающих кружок «Крючок и спицы» при местном клубе в селе Шахмайкино, для военнослужащих связали теплые носки. К акции присоединились работники сельской библиотеки и местного музея им. Мирхайдара Файзи.

«Эту акцию наши женщины проводят третий год, — рассказала директор Шахмайкинского клуба Илюса Гильмутдинова. — Раньше при сборе гуманитарной помощи вязали дома и приносили в клуб. В этом году по инициативе кружковцев стали вязать как дома, так и на еженедельном занятии кружка».

Специально для этой цели женщины купили много серой шерстяной пряжи и приступили к работе. На помощь позвали односельчанок, которые не посещают кружок. Кто-то приходил вязать в клуб, кто-то работал дома. В итоге за месяц вязальщицы изготовили 45 пар носков, которые в ближайшее время будут отправлены нашим бойцам.

Участница акции Рамиля Исмаилова вяжет дома, ее сын Рашит служит в зоне СВО.

«Первые пять пар я связала в начале той зимы и передала с волонтером Алмазом Вафиным, который поехал туда с гуманитарным грузом. Сказала: „Если сына не найдешь, передай носочки кому-нибудь из наших солдатиков“. Он передал и сказал, что ребята очень благодарили. Потом ко мне заезжал сослуживец сына, бурят. У меня было связано пять пар, я отдала ему. Сын потом говорил: „Спасибо, мама, от меня и моих товарищей. Носки пригодились, очень теплые“», — поделилась женщина.

Пряжа у активистки своя: раньше она держала много овец, остались большие запасы шерсти.

«Пряжу делаю на электрической прядильной машинке, для крепости вставляю нить магазинной пряжи. В клуб я не хожу, так как у меня больные ноги, вяжу дома. На той неделе связала одну пару, буду продолжать дальше», — поделилась она планами.

Участницы акции и члены кружка так отзываются о своей инициативе: «Мы решили хоть чем-то поддержать наших солдат, вставших на защиту Родины в трудное время. В эти носки мы вложили тепло наших сердец и рук. Неважно кому они достанутся, все они наши сыновья, внуки. Они очень нужны будут солдатам в полевых условиях, когда нужно согреться от холода. Пусть поскорее завершится спецоперация, и наши ребята вернутся в свои семьи целыми и невредимыми».

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.

Фото: Шахмайкинский сельский Дом культуры.