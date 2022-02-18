Все население Гонконга планируют протестировать на коронавирус

Из-за вспышки заболеваемости власти Гонконга намерены протестировать все население на коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Standard.

Программа по ПЦР-тестированию местных жителей будет запущена в марте. Ежедневно планируется тестировать до миллиона человек. Часть образцов отправят в лаборатории соседнего Шэньчжэня (южнокитайская провинция Гуандун), так как медработники Гонконга не в состоянии обработать такое число тестов.

Жителям нужно будет сдать по три анализа в течение трех недель. Общее население административного района составляет 7,5 млн человек.

Несмотря на то, что от коронавируса в Гонконге вакцинировано 84,5% населения, он сейчас переживает самую крупную вспышку заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. 16 февраля здесь был установлен новый антирекорд заболеваемости — 4 285 новых случаев заражения.

В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Ресторанам после 18:00 (13:00 по Москве) разрешено работать только навынос.

Председатель КНР Си Цзиньпин 16 февраля лично распорядился приложить все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Наибольшее число заболевших коронавирусом в мире сейчас приходится на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».