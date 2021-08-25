Все избирательные участки РТ хотят сделать полностью доступными для маломобильных граждан

В Татарстане к следующей избирательной кампании планируют сделать все избирательные участки доступными для маломобильных граждан, то есть разместить их на первых этажах. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на совещании по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.

«У нас 92,5% избирательных участков располагаются на первых этажах. Считаю, что к следующей избирательной кампании вопрос о том, чтобы участки находились только на первых этажах, мы закроем. При имеющемся количестве участков решить сразу этот вопрос крайне сложно, но мы движемся в этом направлении», — сказал руководитель ЦИК РТ.

Кондратьев уточнил, что в Татарстане будут работать 2810 избирательных участков, включая 46 временных. «Не менее важно при общем количестве республиканских и участковых комиссий не забыть уделить особое внимание закрытым участкам», — продолжил он.

Спикер отметил, что в Татарстане технически отработали возможности электронного голосования. «Считаю, что со следующей избирательной кампании мы можем вступить в этот проект и принять в нем активное участие. Тем более что мы видим здесь востребованность, — подчеркнул он. — У нас уже готовы бюллетени, которые мы со всеми мерами предосторожности направим в муниципальные образования. Недавно отправили бюллетени на зарубежные избирательные участки».

Кондратьев упомянул, что всего за пределами России будет образовано более 340 избирательных участков. «Свыше 25 тыс. наших граждан, которые пребывают в других странах, будут обеспечены возможностью проголосовать — независимо от того, находятся они там на проживании, либо с туристическими целями, либо в командировке», — констатировал он.

Уделить особое внимание закрытым участкам попросила также уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

«Есть граждане, которые находятся в следственных изоляторах Бугульмы, Чистополя, Мензелинска, Казани. Есть лица, которые находятся под домашним арестом, в психиатрических больницах с интенсивным наблюдением. Кроме того, временные комиссии у нас будут работать и в медицинских учреждениях. Например, в прошлом году был 41 закрытый участок при медучреждениях республики. Все эти граждане имеют такое же право проголосовать», — пояснила она.

По словам омбудсмена, с такими избирателями необходимо встретиться и проинформировать их об избирательной кампании, чтобы «право участия в выборах ни у кого не было нарушено». «Сегодня эти люди в некотором роде находятся в изоляции, поэтому наша помощь им необходима», — заключила она.

Голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября. В Татарстане в отдельных округах пройдут дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани подписано соглашение о взаимодействии на выборах в Госдуму между Центральной избирательной комиссией Татарстана и Уполномоченным по правам человека в республике.