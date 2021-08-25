Кондратьев и Сабурская в Казани подписали соглашение о защите прав избирателей

В Казани сегодня подписано соглашения о взаимодействии на выборах в Государственную Думу между Центральной избирательной комиссией Татарстана и уполномоченным по правам человека в республике. Подписи под документом поставили председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев и омбудсмен Сария Сабурская.

Фото: Надежда Гордеева

«Соглашение подразумевает взаимодействие в целях защиты прав избирателей. Мы второй раз подписываем такой документ с учетом новых форм работы, изменений в законодательстве», — пояснила Сабурская.

Кондратьев добавил, что взаимодействие, которое осуществляют Центральная избирательная комиссия и аппарат уполномоченного по правам человека в РТ, — это огромная ежедневная работа.

«И подписание такого соглашения — очень важный этап, он подчеркивает серьезные заслуги уполномоченного по правам человека в избирательном процессе и нашу дальнейшую работу в проведении избирательной кампании. Надеюсь, что наша взаимная работа приведет к очень хорошим результатам всей избирательной кампании», — заявил он.

Фото: Надежда Гордеева

Согласно документу, во время проведения кампании омбудсмен направляет в ЦИК всю информацию о нарушениях избирательных прав граждан, в том числе со стороны органов государственный власти и местного самоуправления. На основе этих фактов будут выработаны совместные решения.

Впервые подобное соглашение было подписано сторонами в 2016 году. В прошлом году во время подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию и на выборах Президента Татарстана аппарат уполномоченного и его общественные помощники аккумулировали информацию о возможных нарушениях, поступавшую из различных источников (госорганов, СМИ, соцсетей, общественных наблюдателей, некоммерческих организаций) и по горячей линии.

Только горячая линия приняла примерно 150 звонков во время подготовки к голосованию по внесению изменений в Основной закон страны и более 170 обращений в период организации и проведения выборов Президента РТ. Если ситуация того требовала, сотрудники аппарата и общественные помощники уполномоченного проводили выездные проверки, а вся информация об их результатах направлялась в ЦИК республики.

Выборы депутатов Госдумы, а также довыборы в Госсовет Татарстана по Азинскому и Студенческому округам пройдут в республике с 17 по 19 сентября. На мандаты депутатов Госдумы по федеральному округу претендуют 14 политических партий, в том числе 112 человек в Татарстане. Кроме того, 53 кандидата выдвинулись в одномандатных округах.