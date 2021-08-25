Более 5 тыс. татарстанцев воспользовались механизмом «Мобильный избиратель»

С начала запуска механизма «Мобильный избиратель» заявление о включении в список избирателей по месту нахождения подали более 5 тыс. татарстанцев. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на совещании по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.

«Небольшой процент подали заявления через МФЦ и территориальные избирательные комиссии. И практически 100% — через единый портал госуслуг. Это говорит о востребованности новых стандартов», — сказал руководитель ЦИК РТ.

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская добавила, что «гражданам нравится эта система». «Это удобно», — подчеркнула она.

«Мобильный избиратель» — механизм, позволяющий гражданину проголосовать на любом удобном избирательном участке, а не только по месту постоянной или временной регистрации. Такой механизм голосования заменил открепительные удостоверения.

Новый порядок впервые был применен на выборах глав субъектов РФ и депутатов заксобраний в сентябре 2017 года в 20 регионах России.