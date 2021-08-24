ЦИК Татарстана отправит бюллетени для думских выборов в Испанию и Финляндию

Центризбирком Татарстана получил из типографии бюллетени для голосования на зарубежных избирательных участках. Они будут доставлены в Испанию и Финляндию, чтобы находящиеся там татарстанцы смогли принять участие в думских выборах. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

«Важно обеспечить соблюдение активного избирательного права каждого избирателя, предоставив возможность проголосовать и на зарубежных участках. Бюллетени для голосования спецрейсом под охраной будут доставлены в ЦИК России, затем через МИД РФ — на избирательные участки за рубежом», — отметил Кондратьев.

Бюллетени напечатаны на белой бумаге с защитной сеткой светло-синего цвета для голосования по федеральному округу, зеленого цвета — для голосования по одномандатным округам. Каждый бюллетень будет защищен специальной номерной маркой, саморазрушающейся при попытке переклеить, а также заверен подписями членов участковых комиссий и печатью УИК.

Постоянно проживающие за границей татарстанцы и те, кто временно находится за пределами России, смогут принять участие на выборах с помощью механизма «Мобильный избиратель». Для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг, в офисах МФЦ или ТИК. Заявления о голосовании по месту фактического нахождения будут принимать и в участковых избиркомах, но с 8 по 13 сентября.

Всего за пределами России будет образовано более 340 избирательных участков в 144 странах, проголосовать на которых смогут соотечественники, находящиеся за рубежом в дни проведения выборов. Для этого достаточно устного обращения о включении в список избирателей при явке в УИК.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Также в Татарстане в отдельных округах пройдут дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.