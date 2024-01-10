Все 89 российских регионов предоставили в штаб подписи в поддержку Путина

Первые партии подписных листов в поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира Путина предоставили все 89 субъектов Российской Федерации. Сегодня в его Центральный избирательный штаб в Гостином дворе привезли подписи избирателей еще из 12 регионов страны. Как уточняет РИА Новости, сбор и проверка подписей по всей стране продолжаются.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в России собрали более 1,3 миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах-2024. Вчера стало известно, что в России начали свою работу единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, четырем из них было отказано в регистрации. Документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ).