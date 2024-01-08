России нужен сильный лидер: как встретили в Москве подписи за Путина из Татарстана

Из Казани в Москву доставили первую партию подписных листов от Татарстана в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2024 года

Фото: © Андрей Клементьев / «Татар-информ»

Татарстан уже собрал более 7,5 тысячи подписей в поддержку Путина

«Татарстанцы активно поддерживают выдвижение Владимира Путина на пост Президента России. На данный момент волонтерами, активистами „Единой России“, Народным фронтом удалось собрать большое, количество подписей в его поддержку. Эта работа продолжается. Страна продолжает развиваться. Кто-то должен этим заниматься. Собственно, с 2000 года Владимир Владимирович работает и еще не закончил».

Такими словами прокомментировал Герой России, танкист с позывным «Монолит» Расим Баксиков прибытие первой партии подписей из Татарстана в поддержку Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Мероприятие сегодня прошло в Гостином дворе в Москве. Событие освещали журналисты «Татар-информа». Как сообщили нашему изданию, от каждого региона России планируется собрать по 7,5 тысячи подписей. Но уже сегодня Татарстан перевыполнил план.

Но сбор подписей продлится до конца января. Поэтому точную цифру собранных на сегодня подписей нам не раскрыли, пообещав это сделать по завершению всей кампании.

Сбор подписей продлится до конца января Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сбор подписей в Республике Татарстан начался 23 декабря. Все подписные листы до передачи в Центральный избирательный штаб заверили юристы, а затем заверили доверенные лица. Также волонтеры проверяли подписные листы на правильность заполнения бланков. То есть, все основные регламентные процедуры исполнены. Теперь уточнять все собранные подписи в Республике Татарстан будет Центральный избирательный штаб. Работа по сбору подписей в Республике Татарстан продолжается», – сообщил доверенное лицо Владимира Путина сопредседатель регионального избирательного штаба Ринат Фазылов.

Почему Татарстан поддерживает Путина

Активность Татарстана в сборе подписей в поддержку Путина стала лишь очередным пазлом в традиционно высокой поддержке жителей республике политики действующего Президента России.

Это неудивительно, учитывая, что Татарстан давно занимает позиции одного из лидирующих регионов России, как по социальным, так и по экономическим показателям. Собственно, сам Путин говорил об этом на Прямой линии 14 декабря 2023 года, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа».

«Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент Минтимер Шаймиев, и сегодняшний – Рустам Минниханов работают хорошо. Мы видим результат. Естественным образом Казань становится центром притяжения. Татарстан ­– это многонациональная и многоконфессиональная республика, где должным образом выстроены отношения между конфессиями. Хороший пример в принципе для всей страны», – говорил Путин.

Поддержка Владимира Путина в республике традиционно высокая Фото: © Андрей Клементьев / «Татар-информ»

В Татарстане жить, как известно, комфортно. Поэтому и поддержка Владимира Путина в республике традиционно высокая. Это мы видели по результатам всех президентских выборов в России с участием действующего лидера страны.

Как оставить подпись в поддержку Путина в Татарстане

Говоря о сегодняшнем мероприятии в Москве также нужно отметить роль волонтеров в работе по сбору подписей в поддержку Владимира Путина в Татарстане. Как сообщил «Татар-информу» руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин, в сборе подписей активно участвовала молодежь.

«Что особенно хотелось отметить, именно у нас по республике очень активно в сборе подписей участвовала молодежь. Даже не ожидали такого активного участия», – признался он.

Напомним, что до конца января жители Татарстана могут оставить свои подписи в поддержку Путина в мобильных точках сбора, торговых центрах и в региональном избирательном штабе Президента России. При создании мобильных пунктов учитывались пожелания граждан. Например, постарались не размещать их на вторых этажах торговых центров, чтобы людям было проще найти и добраться до пункта. Всего их 12 точек по всему Татарстану.

Для того чтобы оставить свою подпись, понадобится только личное присутствие, паспорт на руках и минута времени, сообщал ранее «Татар-информу» координатор Молодежного крыла Народного фронта в Татарстане Дамир Нургалиев.

«Процедура занимает буквально минуту в зависимости от очередей. Все мы проснулись после новогодних праздников, очереди увеличиваются, желающих становится больше», — говорил наш собеседник.

Президентские выборы состоятся уже в этом году. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. Глава российского государства объявил, что будет баллотироваться на пост Президента, 8 декабря 2023 года, после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.