В России собрали более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах-2024

В поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина на выборах 2024 года собрано уже более 1,3 млн подписей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главврача московской больницы № 52, сопредседателя избирательного штаба Путина Марьяну Лысенко.

«На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина мы собрали более чем 1,3 млн подписей», — сказала она.

Она напомнила, что сбор стартовал 23 декабря 2023 года и по закону будет продолжаться до конца января. Лысенко отметила, что первые собранные документы волонтеры начали доставлять в центральный штаб с 30 декабря — здесь проходит проверка документов, обработка юридической службой, подсчет их количества.

По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Центральный избирательный штаб в Москве привезли первую партию подписных листов от Республики Татарстан в поддержку кандидатуры Путина на президентских выборах 2024 года. О том, как Татарстан готовился к отправке, читайте в большом материале «Татар-информа».