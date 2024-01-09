В России начали работу колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Путина

В России начали свою работу единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина. Свои предложения и наказы кандидату на должность Президента жители страны могут передать по многоканальному телефону 8-800-301-21-85.

В колл-центре работают 32 волонтера. Это участники команды молодежного крыла Народного фронта, которые представляют пять регионов России – Смоленскую, Белгородскую и Воронежскую области, Удмуртию и Республику Марий Эл.

Вопросы или пожелания также можно отправить по электронной почте vopros@putin2024.ru.

Кроме этого, как сообщается на сайте https://putin2024.ru/, в Москве начала свою работу общественная приемная кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Граждане могут передать свои предложения и пожелания по адресу: Москва, ул. Покровка, 47. Приемная работает ежедневно со вторника по субботу включительно, с 10 до 17 часов. Выходные дни — воскресенье, понедельник.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, четырем из них было отказано в регистрации. Документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ).