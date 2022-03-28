ВС России заявили об уничтожении за сутки пяти украинских истребителей и 19 беспилотников

Российские ВКС и ПВО за сутки сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два — в районе Городня», — поделился генерал тем, каким образом видит ситуацию российское командование.

По словам Конашенкова, в районе Краматорска Донецкой области также уничтожен один украинский истребитель Су-27.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, за последние 24 часа уничтожены 19 украинских дронов и перехвачены пять ракет РСЗО «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Потом он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.