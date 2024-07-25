Минниханов обсудил развитие связей в науке и культуре с главой семинарий Ирана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой семинарий, членом Совета экспертов и Совета стражей Конституции Ирана Алирезой Арафи. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Представитель исламской республики посетил Казань для участие в пленарном заседании V Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии».

Во время встречи были затронуты вопросы развития отношений в области науки и культуры, углубления связей и обмена опытом, а также взаимодействия между социально-гуманитарными институтами Татарстана и Ирана.

Кроме того, обсуждались возможные совместные проекты.

В разговоре принимали участие руководитель департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов, директор департамента внешних связей Раиса РТ Эдуард Хабибуллин и другие.