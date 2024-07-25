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Минниханов обсудил развитие связей в науке и культуре с главой семинарий Ирана
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой семинарий, членом Совета экспертов и Совета стражей Конституции Ирана Алирезой Арафи. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Представитель исламской республики посетил Казань для участие в пленарном заседании V Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии».
Во время встречи были затронуты вопросы развития отношений в области науки и культуры, углубления связей и обмена опытом, а также взаимодействия между социально-гуманитарными институтами Татарстана и Ирана.
Кроме того, обсуждались возможные совместные проекты.
В разговоре принимали участие руководитель департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов, директор департамента внешних связей Раиса РТ Эдуард Хабибуллин и другие.
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