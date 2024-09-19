«Враг будет разбит»: артиллеристы поблагодарили татарстанцев за поддержку — видео

Участники спецоперации из 305-й артиллерийской бригады поблагодарили главу Кукморского района Татарстана Сергея Димитриева и всех неравнодушных жителей муниципального образования за сбор и доставку помощи.

«Хотим передать огромную благодарность главе Кукморского района, „Боевому братству Кукмор“ и всем, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи, за ваш вклад в приобретении автотранспорта, с помощью которого станет возможным выполнение задач подразделения. Победа будет за нами! Враг будет разбит!» — говорится в видеоролике.

«Получил обратную связь от наших бойцов 305 артиллерийской бригады. Отправленная гуманитарная помощь доставлена до места назначения. Присоединяюсь к словам благодарности ребят. Спасибо всем неравнодушным жителям нашего района за оказанную помощь и поддержку», — прокомментировал глава Кукморского района Сергей Димитриев.

На днях «Боевое братство Кукмор» отправило 36-ю по счету колонну с помощью участникам СВО.

Сбор помощи осуществляется исходя из запросов военных: отправлены стройматериалы, маскировочные сети, продукты, бытовая техника, постельные принадлежности, одежда, бытовая химия и средства личной гигиены.

Огромный вклад в сбор вносят волонтеры и обычные жители района. Не остаются в стороне и сельские поселения, хозяйства, организации, предприятия, индивидуальные предприниматели.

С начала специальной военной операции благодаря руководству Кукморского района, руководителям организаций и предприятий, предпринимателям, активистам, волонтерам, неравнодушным обычным жителям оказана помощь на сумму более 116 млн рублей военнослужащим, их семьям, а также подшефным республике городам Лисичанск и Рубежное.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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