«Врачи Челнов впервые пересадили сердце»: об итогах и планах нацпроекта «Здравоохранение»

Марсель Миннуллин напомнил, что одним из главных достижений отрасли стала самая низкая смертность населения за всю новейшую историю республики

Фото: prav.tatarstan.ru

В БСМП Челнов впервые пересадили сердце

На брифинге в Доме Правительства РТ, посвященном воплощению в жизнь задач национального проекта «Здравоохранение», глава профильного министерства Марсель Миннуллин напомнил, что одним из главных достижений отрасли стала самая низкая смертность населения за всю новейшую историю республики. А также увеличение продолжительности жизни татарстанцев до 75,38 года. По двум этим показателям Татарстан стал первым в ПФО.

«Благодаря национальным проектам происходит видоизменение в положительном плане по основным показателям», – подчеркнул Марсель Миннуллин.

Еще одно достижение татарстанской медицины – в Набережных Челнах впервые выполнили операцию по пересадке сердца.

«Мне главный врач Больницы скорой медицинской помощи Челнов уже доложил, что пациента после трансплантации сердца уже перевели из отделения реанимации», – рассказал глава Минздрава РТ.

Главный врач БСМП Марат Мухамадеев вышел на видеосвязь с Кабинетом Министров во время брифинга – Марсель Миннуллин поздравил его с успехом.

В Набережных Челнах впервые выполнили операцию по пересадке сердца Фото: © «Татар-информ»

Министр напомнил, что до этого сердце пересаживали в Межрегиональном клинико-диагностическом центре в Казани. К слову, за 2023 год медики МКДЦ выполнили 26 трансплантаций сердца. Тот факт, что такие сложные операции начали делать и в Набережных Челнах, по словам министра, говорит о высоком профессионализме медиков и хорошей оснащенности клиник не только в столице Татарстана.

Полмиллиарда на первичное звено здравоохранения

На развитие первичного звена здравоохранения Татарстана – а в него входят поликлиники, ФАПы, санавиация, проведение диспансеризации и медосмотров – в этом году направят почти полмиллиарда рублей.

«В 2023 году на первичное звено было направлено порядка 448 млн рублей: из российского бюджета почти 30 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 419 млн рублей», – отметил глава Минздрава РТ.

В 2023 году санавиация республики выполнила 201 вылет, эвакуировала 197 человек. В планах на 2024-й – 186 вылетов вертолетов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Марсель Миннуллин подчеркнул, что все поставленные задачи на 2023 год были выполнены. На 2024 год на развитие первичной медико-санитарной помощи в республике выделено почти 445 миллионов рублей.

Министр рассказал, что в 2023 году санавиация республики выполнила 201 вылет, эвакуировала 197 человек. В планах на 2024-й 186 вылетов вертолетов.

Был перевыполнен план по профилактическим осмотрам – их прошли 2,6 млн жителей Татарстана.

Зульфия Ким: «Доля болезней системы кровообращения в числе прочих причин смерти на территории республики составляет 46,5%» Фото: prav.tatarstan.ru

«Многое зависит от самого пациента»

В национальный проект «Здравоохранение» вошел отдельный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким рассказала, что именно эти болезни сегодня на первом месте среди причин смертности.

«Доля болезней системы кровообращения в числе прочих причин смерти на территории республики составляет 46,5%», – заметила Зульфия Ким.

В поликлиниках республики сегодня работает 101 кардиолог, всего пять медицинских учреждений не имеют в своем штате этого специалиста. В их планах обучить специалистов и привлечь кардиологов из других регионов.

Марсель Миннуллин отметил, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Татарстане удалось снизить на 9% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зульфия Ким подчеркнула, что сложные операции на сердце и сосудах в республике проводят успешно, однако многое зависит от того, как пациенты соблюдают все рекомендации медиков после выписки из больницы или после приема у кардиолога в поликлинике.

Марсель Миннуллин отметил, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Татарстане удалось снизить на 9%.

«Онкологи на местах должны хорошо работать»

Главный онколог Минздрава республики Эдуард Нагуманов рассказал, что у 63% татарстанцев рак был выявлен на ранних стадиях, а более 60% живут после победы над раком пять и больше лет. В течение первого года после обнаружения болезни умирают 19% пациентов.

Эдуард Нагуманов рассказал, что у 63% татарстанцев рак был выявлен на ранних стадиях, а более 60% живут после победы над раком пять и больше лет Фото: prav.tatarstan.ru

Борьба с онкологическими заболеваниями – это тоже отдельный проект нацпроекта «Здравоохранение».

«Татар-информ» спросил у министра, будет ли решен вопрос со строительством новой поликлиники онкологического профиля, ведь сейчас поликлиника РКОД работает с большими перегрузками.

Марсель Миннуллин ответил, что этот вопрос в настоящее время обсуждается. Но, подчеркнул он, важно, чтобы и на местах – в ЦРБ – онкослужбы работали эффективно, чтобы их работа не переходила к медикам поликлиники РКОД.

Эдуард Нагуманов пригласил татарстанцев на диспансеризацию и напомнил, что в этом случае заболевание можно заметить на ранней стадии и начать лечить. Эффективность лечения рака на начальных стадиях, напомнил Нагуманов, очень высока, а после лечения человек возвращается к своей обычной жизни.

В этом году начнется строительство нового здания первой детской больницы Казани, в которой наряду с ДРКБ будут оказывать помощь самым тяжелым маленьким пациентам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Строительство новой детской больницы в Казани начнется в этом году

Нацпроект включает в себя и развитие детского здравоохранения. В этом году начнется строительство нового здания первой детской больницы Казани, в которой наряду с ДРКБ будут оказывать помощь самым тяжелым маленьким пациентам. Республиканская больница сегодня испытывает перегрузки, и новая многопрофильная клиника поможет решить эту проблему.

«Сейчас идут проектно-изыскательные работы по данному центру. В течение определенного времени будет сформирован проект. Это будет современный центр с такими же возможностями, как и у Детской республиканской клинической больницы», – отметил Миннуллин.

Министр выразил надежду, что строительство начнется уже в этом году.

Возвращаясь к достижениям в цифрах, Марсель Миннуллин рассказал, что в новом Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ за прошлый год помогли почти 3,5 тысячи маленьких пациентов.

«За 12 месяцев 2023 года пролечено 3 418 пациентов, проведено 10 процедур трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, 14 процедур аферезов гемопоэтических стволовых клеток», – рассказал глава Минздрава РТ.

Напомним, центр был построен в 2021 году, он является первым в Приволжском федеральном округе, его открывал Раис республики Рустам Минниханов.

За 2023 год в Татарстане пролечили почти 113 тысяч иностранцев из 158 стран при плане в 12 тысяч человек, то есть в 9,4 раза больше Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пролечили в 9 раз больше иностранцев, чем планировали

За 2023 год в Татарстане пролечили почти 113 тысяч иностранцев из 158 стран при плане в 12 тысяч человек, то есть в 9,4 раза больше.

«Есть ряд соглашений по медицинскому туризму с зарубежными странами, в частности у нас подписан меморандум по взаимному сотрудничеству с Республикой Узбекистан», – отметил Марсель Миннуллин.

Лучшие специалисты Татарстана выезжали в Узбекистан, выявили самых сложных пациентов, они будут приезжать к нам на лечение. Взаимодействие по медицинскому туризму развито и с Ираном, в планах это сотрудничество продолжать.

Миннуллин подчеркнул, что все задачи на прошлый год по национальному проекту были достигнуты, на 2024-й цели еще амбициознее. Глава республиканского Минздрава выразил надежду, что у медиков, при содействии самих татарстанцев, все обязательно получится.