Врачи Челнов впервые пересадили пациенту сердце

В Набережных Челнах впервые выполнили операцию по пересадке сердца. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

В БСМП рассказали, что трансплантацию выполнили 51-летнему мужчине с жизнеугрожающим заболеванием сердца. Операция длилась чуть больше двух часов. После вмешательства в реанимации пациент провел неделю, как только его состояние стабилизировалось его перевели в палату отделения. Медики БСМП продолжают послеоперационное наблюдение и лечение.

«Мне главный врач Больницы скорой медицинской помощи Челнов уже доложил, что пациента перевели из отделения реанимации. На базе больницы уже выполнили трансплантацию сердца», – отметил он.

Марсель Миннуллин поздравил с успехом главного врача БСМП Марата Мухамадеева, который был на видеосвязи с Кабмином.

Министр рассказал, что до этого сердце пересаживали в Межрегиональном клинико-диагностическом центре в Казани, за 2023 год выполнили 26 трансплантаций сердца.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что факт того, что в Набережных Челнах начали такую работу, говорит о высоком профессионализме медиков и хорошей оснащенности клиник не только в столице РТ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что почки за 2023 год пересадили 112 раз, провели 70 трансплантаций печени.