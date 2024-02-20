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В центре онкогематологии ДРКБ за год пролечили почти 3,5 тысячи детей
В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ за прошлый год помогли почти 3,5 тысячи маленьких пациентов. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
«За 12 месяцев 2023 года пролечено 3 418 пациентов, проведено 10 процедур трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, 14 процедур афферезов гемопоэтических стволовых клеток», – отметил глава Минздрава РТ.
Напомним, что этот центр был построен в 2021 году, он является первым в Приволжском федеральном округе, его открывал Раис республики Рустам Минниханов.
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