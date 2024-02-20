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На развитие первичного звена здравоохранения в РТ в этом году пустят почти полмиллиарда
В Татарстане продолжит работу региональный проект по развитию первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
«В 2023 году бюджет составил порядка 448 миллионов рублей, в том числе российский бюджет составил практически 30 миллионов рублей, а из бюджета республики Татарстан выделено 419 миллионов рублей», – отметил он.
Министр подчеркнул, что все поставленные задачи на 2023 год были выполнены.
На текущий год на региональный проект развитие первичной медико-санитарной помощи в республике выделено почти 445 миллионов рублей, из них 30 миллионов вновь выделили из бюджета РФ, а оставшиеся 414 миллионов рублей – из республиканского бюджета.
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