Возвращение домой: путь бойца из Бавлов от передовой к мирной жизни

Возвращение к обычной жизни после участия в боевых действиях – непростой процесс. Мобилизованный житель Бавлов Ильвир Карипов вернулся домой после тяжёлого ранения. Он рассказал, как оказался в зоне специальной военной операции и как проходит его реабилитация.

Призванный по частичной мобилизации Ильвир 29 сентября 2022 года отправился в зону СВО. «В то время мы еще не понимали, что это такое. Был страх, осознание неизвестности. Война есть война», – поделился воспоминаниями он.

Перед отъездом он забрал старших детей с кружков, а дома его ждала супруга, находившаяся на пятом месяце беременности.

«Когда пришел домой и сказал, что получил повестку, все, конечно, расстроились, кто-то заплакал. Но в конце концов восприняли это стойко. Надо так надо», – заметил Ильвир.

На тот момент бавлинец работал нефтяником, контролировал ход вышкомонтажных работ. Сообщив руководству о мобилизации, получил слова поддержки от коллег.

Срочную службу Ильвир проходил в 2011-2012 годах в Нижегородской области, был пулеметчиком. Однако на передовой пришлось осваивать новое оружие.

«На СВО я начинал как пулеметчик крупнокалиберного пулемета. После гибели командира взвода меня назначили на его место. Семь месяцев до ранения я исполнял обязанности командира взвода», – пояснил он.

Ранение Ильвир получил на территории ДНР во время четвертого боевого задания. «Мы были на своих постах, когда нас накрыли артиллерией. Осколки задели мою руку, ногу и правый бок», – отметил он.

Тот день запомнился сильным бураном – редким для этих мест явлением. «Мы смогли вытащить погибшего боевого товарища. Его долго не могли обнаружить, а затем извлечь – местность находилась под постоянным наблюдением и обстрелом. Но благодаря бурану мы смогли сделать это в светлое время суток», – добавил Ильвир.

Самым тяжелым испытанием, по его словам, была потеря боевых товарищей.

«Много ребят остались там. Те, кто выжил, сейчас проходят реабилитацию в разных городах России. Я поддерживаю с ними контакт, периодически общаюсь, интересуюсь их самочувствием, процессом восстановления, планами и успехами», – подчеркнул боец.

После ранения татарстанец ровно год проходил лечение и восстановление в госпиталях Казани и Самары.

«Первое время было очень тяжело. Не было ясности, что будет дальше. Но лечение и оказанная помощь были на высшем уровне», – признался он.

За проявленное мужество Ильвир Карипов награждён медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

После реабилитации он вернулся к семье и вновь поступил на прежнее место работы.

«Сейчас те мелочи жизни, которые до СВО казались проблемами, оказываются просто житейскими сложностями. Это всё можно решить. Настоящая проблема – гибель друзей, которых уже не вернуть», – констатировал он.

Сейчас Ильвир продолжает реабилитацию и адаптацию к мирной жизни. Он поддерживает связь с сослуживцами, которые также проходят лечение, и благодарит неравнодушных людей за помощь.

«Хочу пожелать ребятам, которые там, терпения, мужества. Пусть всё быстрее закончится, а страна вернется к мирной жизни. Всем, кто в госпиталях, – здоровья, а всем, кто помогал и продолжает помогать, – огромное спасибо. Их поддержка ощущается даже в мелочах. Мирного неба всем нам», – заключил Ильвир.

Ранее, в начале марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.