Возле казанской школы, где утром произошла стрельба, работают психологи

Сейчас на месте трагедии возле школы №175 Советского района Казани дежурят несколько бригад скорой помощи. К учебному заведению подходят родные погибших и пострадавших. Их сразу встречают психологи и врачи, проводят к машинам скорой помощи. Здание школы оцеплено.

Несколько минут назад на территорию школы въехал автобус. По предварительным данным, в ближайшее время планируют вывозить тела погибших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало что сегодня утром в казанской школе №175 произошла стрельба. В результате погибли 8 человек, семеро из которых дети. Еще 21 человек госпитализирован. На место трагедии подъехал президент РТ Рустам Минниханов. 12 мая во всех школах отменили занятия, этот день в республике объявлен днем траура.