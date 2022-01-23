ВОЗ: «Омикрон» может положить конец пандемии в Европе

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 может положить конец пандемии Covid-19 в Европе. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости.

«Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии», — цитирует слова медицинского функционера Agence France-Presse.

По оценке Клюге, после завершения периода резкого роста числа случаев «омикрона» некоторое время в Европе будет существовать глобальный иммунитет. Он окажется сформирован благодаря инфицированию и вакцинации, а также за счет сезонных особенностей патогена.

«Мы ожидаем период затишья, прежде чем Covid-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия», — подытожил глава регионального бюро ВОЗ.

Впрочем, по словам эксперта, эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. Вирус же не один раз удивлял специалистов, так что всем следует быть очень осторожными.

Ранее Правительство России утвердило план по борьбе с омикроном-штаммом в стране. Президент РФ Владимир Путин также не раз отмечал, что российская вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.