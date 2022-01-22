Правительство утвердило план борьбы с «омикроном» в России

Кабмин принял план дополнительных мер для борьбы с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса „омикрон“ и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим Covid-19», — отмечается в тексте.

Данный пакет поручений обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с Covid-19, ответственными за его выполнение назначены руководители регионов.