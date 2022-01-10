ВОЗ: «Дельтакрон» могли выявить из-за загрязнения образца во время секвенирования

Информация о возникновении нового варианта коронавируса SARS-CoV-2 «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», могла появиться из-за загрязнения образца патогена, взятого для секвенирования. Об этом заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

В связи с этим инфекционист предложила не использовать слово «дельтакрон» и похожие на него термины, включая и «флурону» (используется для обозначения одновременного заражения гриппом и коронавирусом).

«Эти слова подразумевают комбинацию вирусов / вариантов, а этого не происходит. „Дельтакрон“, вероятно, появился из-за загрязнения во время секвенирования», — написала ван Керкхове в своем Twitter’е.

Ранее сходную позицию занял руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, внесенные в международную базу образцы «дельтакрона» оказались похожи «на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими».

До этого заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис рассказал о выявлении на Кипре 25 случаев заражения новым дельтакрон-штаммом, представляющий собой гибрид вариантов «дельта» и «омикрон».