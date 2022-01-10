Роспотребнадзор: Называть «дельтакрон» отдельным штаммом пока рано

Гибрид штаммов Covid-19, получивший название «дельтакрон», пока рано называть новым вариантом коронавируса. К примеру, в лаборатории он мог появиться из-за загрязнения одних образцов другими, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма коронавируса, который сочетает в себе мутации „дельты“ и „омикрона“», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он отметил, что в международную базу данных GISAID 7 января 2022 года и правда были добавлены 25 последовательностей этого «варианта» коронавируса.

«При более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — сказал Хафизов, объяснив, что при несоблюдении ряда правил работы в лаборатории может получиться «смесь» вариантов.

По мнению специалиста, не стоит преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин.

«Сначала нужно понять — новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — подчеркнул он.

Ранее на Кипре был впервые обнаружен гибридный вариант «дельта»- и «омикрон»-штаммов.