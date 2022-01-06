Роспотребнадзор рассказал об одновременном заражении гриппом и Covid-19 в РФ

В России также выявлялись случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией. Так, в октябре «флурон» подтвердился у беременной женщины из Севастополя, сообщает РИА Новости.

«О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России <...> например, в октябре 2021 года в городе Севастополе у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2», — заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова

По ее словам, одновременное заражение грозит пациенту более тяжелым и длительным течением заболевания, так как оба вируса поражают дыхательную систему.

Ранее в Северной Македонии заявили о выявлении первого случая «флурона», когда в организме человека обнаружено сразу два вируса — гриппа и Covid-19. Также о пациентах с одновременным заражением сообщили в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.