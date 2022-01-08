Вирусолог Кострикис: На Кипре выявили гибридный штамм SARS-CoV-2 «дельтакрон»

На Кипре выявлен новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 «дельтакрон», представляющий собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Его обнаружили исследователи из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Об открытии журналистам рассказал заведующий этой лабораторией Леонтиос Кострикис, передает ТАСС.

Новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций соответствует омикрон-штамму. Из свойственных «омикрону» изменений десять «были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре», пояснил вирусолог, который ранее возглавлял Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией при Минздраве Кипра.

Дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове. При этом 11 из них были получены от пациентов, госпитализированных с симптомами Covid-19. «Частота мутаций была выше среди тех, кто находился в больнице, что может означать, что существует взаимосвязь между „дельтакроном“ и случаями госпитализации», — отметил Кострикис.

Исследователь уточнил, что пока трудно давать прогнозы, способен ли «дельтакрон» вытеснить варианты «дельта» и «омикрон».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».